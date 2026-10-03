Rīgā lielākā vēlētāju aktivitāte bijusi vēlēšanu iecirknī tirdzniecības centrā "Domina Shopping"
Rīgā sestdien 15. Saeimas vēlēšanās līdz plkst. 16 lielākā vēlētāju aktivitāte bija 113. iecirknī, kas atrodas tirdzniecības centrā "Domina Shopping", liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.
Šajā iecirknī sestdien līdz plkst. 16 nobalsojuši kopumā 1896 iedzīvotāji.
Seko 44. vēlēšanu iecirknis, kas atrodas Rīgas Angļu ģimnāzijā, kurā sestdien izdarīt izvēli ieradušies 1679 iedzīvotāji, un 41. vēlēšanu iecirknis, kas atrodas tirdzniecības centrā "Rīga Plaza", kurā nobalsojuši 1610 iedzīvotāju.
Rīgas 55. vēlēšanu iecirknī, kas atrodas tirdzniecības centrā "Zoom", nobalsojuši 1588 iedzīvotāji, 75. vēlēšanu iecirknī, kas atrodas tirdzniecības centrā "Origo", nobalsojis 1541 iedzīvotājs, kā arī 109. iecirknī, kas atrodas Rīgas 64. vidusskolā, nobalsojis 1541 iedzīvotājs. Taču Rīgas 64. vidusskolā atrodas arī 110. iecirknis, kurā nobalsojuši 525 iedzīvotāji. Savukārt 111. iecirknī, kas atrodas Rīgas 64. vidusskolas sākumskolā, līdz šim nobalsojuši 1185 iedzīvotāji.
Vienlaikus vismazāk vēlētāju sestdien līdz plkst. 16 Rīgā bijis 23. iecirknī, kas atrodas Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā, - 195, kā arī 60. vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu centrā, - 200.
Jau vēstīts, ka sestdien Latvijā notiek 15. Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanu iecirkņi Latvijā sestdien ir atvērti līdz plkst. 20.