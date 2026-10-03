Viens vēlētājs "iegāž" visu iecirkni - nederīga dokumenta dēļ anulētas visas nodotās balsis
Sestdien 15. Saeimas vēlēšanu norises laikā kādā no Rīgas ieslodzījuma vietām fiksēts starpgadījums, kura dēļ Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ārkārtas sēdē lēmusi anulēt visas konkrētajā vietā nodotās balsis un rīkot atkārtotu balsošanu.
Kā informē CVK, incidenta iemesls bija nobalsojusi persona, kura bija iekļauta iesniegumu sarakstā par balsošanu ieslodzījuma vietā, taču atklājies, ka vēlētāja personu apliecinošajam dokumentam ir beidzies derīguma termiņš. Problēma konstatēta brīdī, kad minētā persona savu vēlēšanu aploksni jau bija iemetusi kastē, kur tā neatgriezeniski sajaucās ar citu vēlētāju nodotajām balsīm, padarot neiespējamu konkrētā biļetena izņemšanu.
Lai nodrošinātu vēlēšanu procesa absolūtu tiesiskumu un novērstu jebkādas šaubas par konkrētajā balsošanas vietā nodoto balsu derīgumu, CVK steidzamā kārtā sasauca ārkārtas sēdi. Tajā pieņemts lēmums anulēt iepriekšējo balsojumu un nekavējoties organizēt to atkārtoti.
Atkārtotā balsošana konkrētajā ieslodzījuma vietā norisinās jau sestdien un turpināsies tik ilgi, kamēr savu balsi atdos pēdējais vēlētājs.
CVK uzsver, ka situācija ir operatīvi apzināta un atrisināta vēl vēlēšanu dienas laikā. Pieņemtais lēmums garantē, ka rezultātos tiks ieskaitītas tikai likumam atbilstošā kārtībā nodotās balsis, un šis starpgadījums neietekmēs un neaizkavēs kopējo 15. Saeimas vēlēšanu rezultātu apkopošanas procesu.