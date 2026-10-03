Deviņas balles no desmit! CVK priekšsēdētājs Zviedris vēlēšanu norisi vērtē kā veiksmīgu
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) darbs šajās vēlēšanās ir vērtējams ar deviņām ballēm no desmit, un balsošanas process norit bez būtiskiem pārkāpumiem, intervijā portālam Jauns.lv atzina CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris.
Vērtējot iedzīvotāju dalību, Zviedris pauda gandarījumu par lielo atsaucību, jo daudzviet gan Rīgā, gan ārpus tās pie iecirkņiem ir izveidojušās vēlētāju rindas. CVK pārstāvis pieļāva, ka vēlētāju aktivitāti veicinājis arī vienkāršotais balss nodošanas glabāšanā formāts iepriekšējās dienās. Lai gan vēlētāju aktivitātes celšana nav CVK pamatmērķis, iestāde ir strādājusi pie tā, lai balsošanas process būtu iedzīvotājiem ērtāks.
Runājot par iespējamiem pārkāpumiem, Zviedris norādīja, ka situācija ir saprāta un normas robežās. Pašlaik tiek skaidroti atsevišķi incidenti un saņemtās sūdzības, taču lieli vai nepārprotami pārkāpumi nav konstatēti.
Viņš uzsvēra, ka nozīmīgu incidentu gadījumā sabiedrība un mediji tiks nekavējoties informēti. Zviedris atzinīgi novērtēja teicamo sadarbību ar Valsts digitālās attīstības aģentūru (VDA). Šajās vēlēšanās abu iestāžu speciālisti strādā Vienotā komandcentrā, kas ļauj operatīvi, bez starpniekiem un liekas sazvanīšanās risināt jebkuras IT sistēmu problēmas, nodrošinot sistēmu stabilitāti un drošību.
Lūgts novērtēt CVK darbu desmit baļļu skalā, Zviedris iestādes sniegumam lika deviņas balles, skaidrojot, ka vienmēr ir iespējas mācīties un pilnveidoties. Kā vienu no galvenajiem šī gada izaicinājumiem viņš minēja ierobežoto laiku IT sistēmu sagatavošanai, izsakot cerību, ka nākamajām vēlēšanām 2029. gadā būs ilgāks laiks, lai sistēmas noslīpētu līdz vēl augstākai kvalitātei.
Atgādinot, ka līdz iecirkņu slēgšanai atlikušas vien dažas stundas, Zviedris aicināja vēlētājus doties balsot, uzsverot, ka izvēle ir jāizdara pašiem, lai to viņu vietā neizdarītu kāds cits.