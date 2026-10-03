Vēlēšanu aktivitāte pagaidām atpaliek no iepriekšējiem gadiem - līdz plkst. 16 nobalsojuši 40,46% vēlētāju
15. Saeimas vēlēšanās līdz plkst. 16, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, Latvijā nobalsojuši kopumā vairāk nekā 630 000 vēlētāju jeb 40,46% balsstiesīgo iedzīvotāju, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.
Tostarp sestdien līdz plkst. 16 nobalsojuši apmērām 461 000 vēlētāju jeb 29,57% balsstiesīgo iedzīvotāju.
Iedzīvotāju aktivitāte šajās Saeimas vēlēšanās līdz plkst. 16, ņemot vērā arī tos vēlētājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, ir mazāka nekā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, kas notika 2022. gadā, un līdzīga kā 2018. gadā notikušajās Saeimas vēlēšanās. 2022. gadā un arī 2018. gadā vēlēšanu iecirkņi vēlēšanu dienā strādāja vienu stundu ilgāk, bet balss nodošana glabāšanā bija iespējama tikai trīs dienas un limitētā skaitā iecirkņu.
Pirms četriem gadiem Saeimas vēlēšanās šajā laikā, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, bija nobalsojuši kopumā 42,28% balsstiesīgo, bet pirms astoņiem gadiem - 40,42%.
Jau vēstīts, ka sestdien Latvijā notiek 15. Saeimas vēlēšanas. Kopumā Latvijā un ārvalstīs balsstiesīgo skaits ir 1 557 615.
Vēlēšanu iecirkņi Latvijā sestdien būs atvērti līdz 20.