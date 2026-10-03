Kiberapdraudējums saglabājas augsts, bet vēlēšanas rit mierīgi
15. Saeimas vēlēšanu norises laikā būtiski kiberdrošības incidenti vai apdraudējumi Latvijas kibertelpā joprojām nav konstatēti, informēja informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā "CERT.LV".
Kā liecina jaunākie dati uz plkst. 16.30, kopš iepriekšējā situācijas apskata sestdienas pusdienlaikā būtiskas izmaiņas nav novērotas un situācija vēlēšanu norises kontekstā saglabājas stabila. Tomēr "CERT.LV" uzsver, ka modrību zaudēt nedrīkst, jo kopējais kiberapdraudējumu līmenis valstī joprojām ir augsts.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
Lai garantētu drošību, "CERT.LV" sadarbībā ar citām iesaistītajām atbildīgajām institūcijām turpina pastiprināti uzraudzīt Latvijas kibertelpu un uztur augstu gatavību operatīvi reaģēt uz jebkādiem iespējamiem kiberuzbrukumiem.
Vienlaikus institūcija atgādina, ka vēlēšanu iecirkņi sestdien ir atvērti līdz plkst. 20.00, aicinot iedzīvotājus, kuri to vēl nav izdarījuši, izmantot iespēju atdot savu balsi.