Liepājā uz vēlēšanām ieradies pat Ziemassvētku vecītis
Sestdien, 15. Saeimas vēlēšanu dienā, par spilgtāko personību Liepājā kļuvis kāds 80 gadus vecs liepājnieks, kurš savu pilsoņa pienākumu ieradies pildīt, ģērbies Ziemassvētku vecīša tērpā.
Kā liecina portāla "liepajniekiem.lv" publicētā informācija un aculiecinieku fiksētie kadri sociālajā tīklā "Facebook", kungs vēlēšanu iecirknī Liepājas Latviešu biedrības namā ieradies izteiksmīgajā sarkanajā tērpā, ar bārdu un cepuri.
Savu neparasto apģērba izvēli kungs skaidrojis lakoniski un sirsnīgi – viņš šādi ģērbies, jo "esot taču svētki".
Liepājas Latviešu biedrības namā sestdien cilvēki aktīvi nāk balsot Saeimas vēlēšanās un šo dienu uztver kā svētkus, pastāstīja Liepājas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Benita Šēniņa.
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotajiem datiem Liepājā līdz plkst. 12 bija nobalsojuši 11 890 vēlētāji jeb 26,20%.
Šēniņa norādīja, ka pie Liepājas Latviešu biedrības nama izklāts sarkanais paklājs un ir svētku sajūta. Netālu no viena no vēlēšanu iecirkņiem notiek arī gadatirgus.