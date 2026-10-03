Svētdien Latvijā gaiss iesils līdz +17 grādiem, vietām gaidāms lietus
Svētdien vietām gaidāms lietus, bet gaiss iesils līdz +17 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Dienā, lai gan vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsti šķērsos arī nokrišņu zona, kas vietām valsts rietumos un Vidzemē atnesīs lietu, prognozē sinoptiķi.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14…+17 grādiem.
Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš. Gaiss iesils līdz +15…+16 grādiem.
Gaidāmajā naktī mākoņu debesīs būs visai daudz, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, daudzviet, galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, redzamību apgrūtinās migla, dūmaka, kas vietām saglabāsies arī rīta stundās.
Naktī gaiss atdzisīs līdz +6...+11 grādiem, savukārt vietām piekrastē nakts būs par dažiem grādiem siltāka.
Rīgā naktī debesis pakāpeniski apmāksies, bet laiks saglabāsies sauss. Pūtīs lēns vējš, un nakts otrajā pusē izveidosies migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz +9...+10 grādiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas