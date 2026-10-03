Vēlēšanas pierobežā rit bez starpgadījumiem; iecirkņos izceļ sadarbību ar drošības dienestiem
Krāslavas, Balvu, Alūksnes, Ludzas un Rēzeknes novadā vēlēšanas rit mierīgi un bez starpgadījumiem, norādīja novadu vēlēšanu komisijās.
Krāslavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Zane Ločmele teica, ka vēlētāju aktivitāte Krāslavas novadā ir diezgan liela. Līdz plkst. 12 nobalsojuši vairāk nekā 2700 vēlētāju. Lielajos iecirkņos veidojas rindas, un dažbrīd vēlētāji rindā varēja gaidīt pat 20 minūtes.
Ločmele kā ļoti pozitīvu minēja sadarbību ar drošības dienestiem, kā arī Valsts policijas un pašvaldības policijas darbu. Viņa skaidroja, ka var redzēt, ka pastiprināti tiek pieskatīta drošība, gan ierodoties iecirkņos uz vietas, gan komunicējot ar vēlēšanu komisiju.
Jautāta, kāds ir Krāslavas novada vēlētāju noskaņojums, Ločmele teica, ka cilvēki grib pārmaiņas. "Pierobežā novērojams, ka krievvalodīgie iedzīvotāji runā savu, latvieši - savu, bet agresijas nav," skaidroja Krāslavas novada vēlēšanu komisijas vadītāja, piebilstot, ka neviens iecirknis nav ziņojis par kādiem incidentiem.
Tāpat viņa pastāstīja, ka kāda balsotāja bijusi pārsteigta, ka viņai jābalso par Latgales apgabalu, jo vēlējusies balsot par Rīgas apgabalu.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
Jautāta par vēlēšanu sistēmas darbību, Ločmele teica, ka sistēma strādā diezgan labi. Vienīgā aizķeršanās bija brīdī, kad, nododot aktivitāti, bija jāgaida padsmit minūtes, bet citādi problēmu neesot bijis.
Balvu novada vēlēšanu komisijas vadītāja Ilona Ločmele norādīja, ka patlaban viss rit ļoti labi un cilvēku aktivitāte esot vērā ņemama, salīdzinot ar citiem Latgales novadiem. Viņa atzīmēja, ka vietām veidojas rindas.
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Ločmele minēja, ka nekādu lielu starpgadījumu neesot. Varbūt kāds, kurš nav izpratis vēlēšanu norisi, ir paudis neapmierinātību, bet pēc komisijas skaidrojumiem viss esot saprasts. Viņa norādīja, ka iepriekšējās dienās cilvēki pauduši neizpratni par to, kāpēc nepieciešamas divas aploksnes un kāpēc uz aploksnes jāraksta vārds un uzvārds.
Viņa informēja, ka vēlēšanu iecirkņos ir bijuši gan Valsts policijas, gan pašvaldības policijas darbinieki, kā arī citu drošības dienestu pārstāvji.
Alūksnes novada vēlēšanu komisijas vadītāja Ilze Rubene teica, ka kopumā veicas ļoti labi, vēlētāju ir daudz un lielajos pilsētas iecirkņos veidojas rindas.
Rubene norādīja, ka vēlēšanu sistēma darbojas labi, dažbrīd ir kāda pussekundes aizkavēšanās, bet nekas tāds, lai teiktu, ka ir problēmas.
Alūksnes novada vēlēšanu komisijas vadītāja uzsvēra, ka vēlēšanu komisiju locekļi šogad ir ļoti labi apmācīti un ir gatavi vēlētājiem skaidrot, ja kaut kas nav saprotams. Iepriekšējā balsošanā daļai iedzīvotāju bija jautājumi par papildu aploksnēm un vārda uzrakstīšanu uz tām, bet pēc iecirkņu darbinieku skaidrojumiem neviens vēlētājs vairs neesot iebildis.
Ludzas novada vēlēšanu komisijas vadītāja Ieva Gajevska norādīja, ka šobrīd viss rit mierīgi. Cilvēku aktivitāte esot arī mazajos vēlēšanu iecirkņos.
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Jautāta par starpgadījumiem, Gajevska minēja, ka iepriekšējās dienās bijušas pretenzijas par to, ka uz vēlēšanu aploksnēm tiek rakstīts iedzīvotāja vārds un uzvārds.
Šobrīd neesot novērojamas nekādas problēmas ar vēlēšanu sistēmu, par ko viņa esot ļoti priecīga, ņemot vērā problēmas, kas bija iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās.
Tāpat Gajevska atzīmēja, ka vēlēšanu komisijas esot ļoti labi nokomplektētas un zinošas, jo tajās pamatā darbojas cilvēki ar ilgstošu pieredzi.
Pēc Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas vadītāja Jura Dombrovska domām, viss norit labi. Ir vietas, kur vēlētāju aktivitāte ir lielāka, bet citās mazāka.
Komentējot salīdzinoši zemos vēlētāju aktivitātes rādītājus Rēzeknes novadā, Dombrovskis teica, ka daļa iedzīvotāju nobalso Rēzeknes pilsētā, kur balsis tiek skaitītas atsevišķi. Tāpat viņš minēja, ka ne visi novada iedzīvotāji balso tieši Rēzeknes novadā, jo balsi var nodot jebkurā vēlēšanu iecirknī, kā arī to varēja izdarīt visas nedēļas garumā.
Dombrovskis norādīja, ka no cilvēkiem nav saņemts daudz pretenziju. Līdzīgi kā citviet, arī Rēzeknes novadā iedzīvotāji bijuši izbrīnīti par iepriekšējās balsošanas reģistrēšanas aploksnēm.
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Arī ar vēlēšanu sistēmu problēmu neesot. Iepriekšējās dienās brīžiem sistēmas darbība bijusi lēnāka, taču, viņaprāt, iemesls varētu būt arī interneta pārklājums, nevis tieši vēlēšanu sistēmas problēmas.
Rēzeknes novada iecirkņos ir bijuši Valsts policijas, pašvaldības policijas un Valsts drošības dienesta darbinieki, taču viss esot bijis bez incidentiem. Dombrovskis sacīja, ka rīta pusē esot izbraukājis vairākus vēlēšanu iecirkņus un arī tur viss esot bijis mierīgi.
Kā vēstīts, 15. Saeimas vēlēšanās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
Tāpat kā līdz šim vēlētāji Saeimas vēlēšanās var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī.