KNAB līdz pusdienlaikam saņēmis 20 signālus par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sestdien līdz plkst. 12.00 saņēmis 20 iedzīvotāju signālus par iespējamu aģitācijas materiālu atrašanos publiskajā telpā un citiem iespējamiem Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem.
KNAB norāda, ka lielākā daļa saņemto signālu saistīti ar deputātu kandidātu un citu personu bezmaksas komunikāciju sociālajos tīklos, tostarp aicinājumiem piedalīties vēlēšanās.
Birojs atgādina, ka aicinājumi piedalīties vēlēšanās vēlēšanu dienā ir atļauti, tādēļ šāda veida komunikācija pati par sevi nav uzskatāma par aģitācijas pārkāpumu.
KNAB turpina izvērtēt saņemtos signālus un uzraudzīt priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumu ievērošanu vēlēšanu dienā.
Jau vēstīja, ka 15. Saeimas vēlēšanās līdz plkst. 12, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, Latvijā nobalsojuši 25,4% balsstiesīgo iedzīvotāju.
Jau vēstīts, ka sestdien Latvijā notiek 15. Saeimas vēlēšanas. Kopumā Latvijā un ārvalstīs balsstiesīgo skaits ir 1 557 615.
Vēlēšanu iecirkņi Latvijā sestdien ir atvērti no plkst. 8 līdz 20.
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15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 21 Rīgas Anniņmuižas Jaunajā pamatskolā
Vēlētāji ierodas 15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 21, kas izvietots Rīgas Anniņmuižas Jaunajā pamatskolā, lai nodotu savu balsi.