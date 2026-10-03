Vēlēšanu aktivitāte līdz pusdienlaikam pārsniedz 25%
15. Saeimas vēlēšanās līdz plkst. 12, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, Latvijā nobalsojuši kopumā vairāk nekā 394 000 vēlētāju jeb 25,3% balsstiesīgo iedzīvotāju, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.
Tostarp sestdien līdz plkst. 12 nobalsojuši vēlētāju gandrīz 225 000 vēlētāju jeb 14,4% balsstiesīgo iedzīvotāju.
Iedzīvotāju aktivitāte šajās Saeimas vēlēšanās līdz plkst. 12, ņemot vērā arī tos vēlētājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, ir nedaudz lielāka kā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, kas notika 2022. gadā, kā arī nedaudz lielāka kā 2018. gadā notikušajās Saeimas vēlēšanās. Taču 2022. gadā un arī 2018. gadā vēlēšanu iecirkņi vēlēšanu dienā strādāja vienu stundu ilgāk, bet balss nodošana glabāšanā bija iespējama tikai trīs dienas un limitētā skaitā iecirkņu.
Pirms četriem gadiem Saeimas vēlēšanās šajā laikā, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, bija nobalsojuši kopumā 23,57% balsstiesīgo, bet pirms astoņiem gadiem - 22,25%.
Jau vēstīts, ka sestdien Latvijā notiek 15. Saeimas vēlēšanas. Kopumā Latvijā un ārvalstīs balsstiesīgo skaits ir 1 557 615.
Vēlēšanu iecirkņi Latvijā sestdien ir atvērti no plkst. 8 līdz 20.
Tā Rīgā norit 15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 86
15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 86 Koka ēku renovācijas centrā "Koka Rīga" Rīgā.