15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 21 Rīgas Anniņmuižas Jaunajā pamatskolā
Vēlētāji ierodas 15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 21, kas izvietots Rīgas Anniņmuižas Jaunajā pamatskolā, lai nodotu savu balsi.
VDD vēlēšanu laikā saņēmis 24 signālus par iespējamiem pārkāpumiem; ar atsevišķām personām veiktas preventīvas pārrunas
Uzraugot Saeimas vēlēšanu norisi, Valsts drošības dienests (VDD) ar atsevišķām personām veicis preventīvas pārrunas, brīdinot tās par potenciālo kriminālatbildību noziedzīgu darbību veikšanas gadījumā.
Priekšvēlēšanu periodā un līdz vēlēšanu dienas plkst. 12 VDD ir konstatējis kopumā 24 signālus par iespējamām prettiesiskām darbībām saistībā ar vēlēšanām. Tostarp dienests ieguvis ziņas par iespējamu balsu pirkšanu, kā arī vēlētāju izvēles prettiesisku ietekmēšanu citos veidos, informēja VDD.
No kopējā fiksēto signālu skaita 17 signālu vērtēšana ir VDD kompetencē. Daļu šo gadījumu dienests jau ir pārbaudījis, nevienā no tiem prettiesiskajām darbībām neapstiprinoties.
Vienlaikus daļā gadījumu dienests pārbaudi vēl turpina.
Veikto pārbaužu rezultātā VDD ar atsevišķām personām ir veicis preventīvas pārrunas, brīdinot tās par potenciālo kriminālatbildību noziedzīgu darbību veikšanas gadījumā.
Savukārt konstatētos signālus, kuru izvērtēšana ir citu iestāžu kompetencē, VDD ir pārsūtījis tālākai izvērtēšanai partneriestādēm atbilstoši piekritībai.
VDD līdz šim nav konstatējis agresorvalsts Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu sistemātiskus mēģinājumus prettiesiski iejaukties Saeimas norisē un ietekmēt to rezultātus. VDD vērtējumā vēlēšanas līdz šim ir noritējušas mierīgi.
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Arī Valsts policijā informēja, ka šodien līdz plkst. 12 Saeimas vēlēšanu diena policijas vērtējumā noris bez būtiskiem starpgadījumiem, pagaidām pārkāpumi nav konstatēti. Saņemot jebkādus signālus par iespējamiem pārkāpumiem, tie tiek pārbaudīti.
Valsts policija sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām turpina darbu sabiedriskās kārtības un drošu vēlēšanu norises uzraudzībā. Ja tiek konstatēti sabiedriskās kārtības, aģitācijas pārkāpumi vai jebkādas vēlēšanu procesa ietekmēšanas pazīmes, policija aicina par to ziņot 112.
Savukārt VDD atgādina, ka informāciju par dažāda veida mēģinājumiem nelikumīgi ietekmēt vēlēšanu rezultātus dienestam iespējams nosūtīt uz e-pasta adresi "velesanas@vdd.gov.lv" vai arī sniegt, zvanot uz diennakts tālruņa numuru 67208964. VDD garantē informācijas sniedzēju konfidencialitāti.