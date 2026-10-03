Rinkēvičs pēc nobalsošanas: vēlēšanās izdarīt izvēli noteikti nav vienkārši
Vēlēšanās izdarīt izvēli noteikti nav vienkārši, bet vienmēr var atrast kādu partiju, kas sirdij tuvāka, sestdien pēc nobalsošanas žurnālistiem teica Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Rinkēvičs teica, ka rūpīgi apdomāja savu izvēli, piebilstot, ka viņš katru dienu seko līdzi darbiem, kas ir padarīti un nav padarīti, kā arī rūpīgi vērtē programmas, padarītos darbus un diezgan kritiski arī solījumus. "Patiesību sakot, nemaz nav tik vienkārši," uzsvēra prezidents.
Viņš skaidroja, ka viņam ir sava kritēriju liste, pēc kuras vadījies gan savās pirmajās vēlēšanās 1993. gadā, kad tika vēlēta 5. Saeima, gan tagad. Prezidents teica, ka viņam būtiski ir, lai Latvija ir stabila rietumeiropeiskajā telpā. Tāpat šobrīd svarīga ir drošība, aizsardzība, demogrāfija, ekonomiskās attīstības tendences un veselības aprūpe, viņš uzsvēra.
"Pilnīgi noteikti ir būtiski, ka cilvēki atnāk un izdara savu izvēli. Ja tu neatnāc uz vēlēšanām, tad kāds cits tavā vietā izlemj, kāds cits nodod uzticības mandātu priekšstāvjiem un kāds cits panāk, ka viņa idejas strādā," stāstīja Rinkēvičs.
Viņš teica, ka Latvijas sabiedrība ir ļoti dažāda un tai ir daudz dažādu ideju. Bieži redzams, ka cilvēkiem ir radikāli pretējas idejas gan par to, kādai ir jābūt ekonomikai un politikai, gan dažāda nostāja jautājumos, kas ir būtiski tam vai citam vēlētāju lokam, viņš sprieda.
"Es noteikti nepiekritīšu tiem iedzīvotājiem, kuri saka, ka nav par ko balsot. Neviens cilvēks, neviena partija, neviens politiķis nav ideāls. Tā nekad nav bijis un nekad nebūs. Bet vienmēr var atrast to, kas ir sirdij tuvāks - vienalga liela vai maza partija. Varbūt kādam var likties nepieņemama tāda vai citāda izvēle, bet tā ir mūsu pašu lemtspēja, mūsu uzvēle," uzsvēra Rinkēvičs, piebilstot, ka viņa darbs sāksies pirmdien.
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Kā vēstīts, vēlēšanu iecirkņi sestdien Latvijā būs atvērti līdz plkst. 20.
Pēc balsošanas beigām iecirkņu komisijas sāks balsu skaitīšanu. Balsis skaitīs manuāli komisiju atklātās sēdēs. Provizoriskie rezultāti tiks publicēti pakāpeniski, saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus.