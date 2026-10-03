CVK sniedz jaunāko informāciju par 15. Saeimas vēlēšanu norisi
Latvijā 15. Saeimas vēlēšanu balsošana patlaban norit ierastajā kārtībā, informē Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).
Vēlētāji klātienē savu balsi var nodot jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem Latvijā, kā arī 82 izbraukuma balsošanas iecirkņos.
Līdz plkst. 12.00 vēlētāji veselības apsvērumu dēļ vēl var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.
Savukārt ārvalstīs balsot iespējams 82 klātienes vēlēšanu iecirkņos, kas izveidoti vēstniecībās vai diasporas organizētās vietās.
CVK turpina sekot līdzi vēlēšanu norisei visā Latvijā un ārvalstīs. Pirmo informāciju par vēlētāju aktivitāti CVK plāno sniegt plkst. 12.30.
Kā vēstīts, 15. Saeimas vēlēšanās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali - Rīga ar 38 deputātu vietām, Vidzeme (26 vietas), Latgale (12 vietas), Kurzeme (11 vietas) un Zemgale (13 vietas). Ārzemēs esošie vēlētāji balso par Rīgas apgabala kandidātu sarakstiem. Tāpat kā līdz šim vēlētāji Saeimas vēlēšanās var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī.
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Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) dati liecina, ka šajās vēlēšanās uz vienu Saeimas deputāta mandātu pretendē vidēji 14,3 kandidāti. Salīdzinājumā ar 14. Saeimas vēlēšanām kandidātu konkurence ir samazinājusies, jo 2022. gadā uz vienu deputāta vietu pretendēja vidēji 18,3 kandidāti. Šoreiz vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti ar kopumā 1428 kandidātiem, kas ir par pieciem sarakstiem un 398 kandidātiem mazāk nekā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās.
Šajās Saeimas vēlēšanās Latvijā darbojas 933 klātienes vēlēšanu iecirkņi, kas ir par 15 mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Vienlaikus vairākās pašvaldībās paplašināts izbraukuma iecirkņu tīkls. Šogad vēlētājiem pieejami arī netradicionālās un iepriekš nebijušās lokācijās, piemēram, lidostā "Rīga", Rīgas Zooloģiskajā dārzā, slimnīcās un tirdzniecības centros.
Vēlētāji savu balsi var nodot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Rakstveida iesniegumu CVK aicina iesniegt savlaicīgi, vēlams līdz 3. oktobra plkst. 12. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņa komisija izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām.
Ja vēlētājs iepriekš nodevis balsi glabāšanā, bet vēlēšanu dienā izmanto iespēju un nobalso vēlreiz, tad vērā tiks ņemta pēdējā nodotā balss.
Vēlēšanu iecirkņi sestdien Latvijā būs atvērti līdz plkst. 20.
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Pēc balsošanas beigām iecirkņu komisijas sāks balsu skaitīšanu. Balsis skaitīs manuāli komisiju atklātās sēdēs. Provizoriskie rezultāti tiks publicēti pakāpeniski, saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus.