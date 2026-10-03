15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 21 Rīgas Anniņmuižas Jaunajā pamatskolā
Vēlētāji ierodas 15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 21, kas izvietots Rīgas Anniņmuižas Jaunajā pamatskolā, lai nodotu savu balsi.
Vēlētāji iepriekšējā balsošanā iebilduši pret vārda un uzvārda rakstīšanu uz aploksnes
Vēlētāji iepriekšējā balsošanā iebilduši pret vārda un uzvārda rakstīšanu uz aploksnes, pauda vairāku Rīgas vēlēšanu iecirkņu vadība.
39. vēlēšanu iecirkņa, kas atrodas Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā, pārstāvji norādīja, ka vairāki vēlētāji līdz šim uzdevuši jautājumus par balss nodošanu glabāšanā, paužot satraukumu par to, ka uz reģistrācijas aploksnēm norādīts viņu vārds un uzvārds. Iecirkņa pārstāvji vēlētājiem vairākkārt skaidrojuši, ka šāda kārtība atbilst Satversmei.
Arī 134. vēlēšanu iecirkņa, kas atrodas Rīgas 45. vidusskolā, vadība informēja, ka iepriekšējā balsošanā nācies saskarties ar vēlētāju iebildumiem par vārda un uzvārda rakstīšanu uz vēlēšanu aploksnes, turklāt kāda aploksne vēlēšanu urnā iekritusi tā, ka vārds un uzvārds bijis redzams citiem vēlētājiem.
134. vēlēšanu iecirkņa komisijai ir zināms, ka divi vēlētāji iepriekšējā balsošanā ir nobalsojuši arī kaimiņu iecirkņos. Iespējams, ka cilvēki šādi rīkojušies, jo nav sapratuši, ka tiks ieskaitīta tikai viena balss, pieļāva komisijā. Viens no vēlētājiem aploksnē bija ielicis divas vēlēšanu zīmes, tāpēc devies uz nākamo iecirkni savu kļūdu labot.
Sestdien pirmajās 30 minūtēs kopš iecirkņa atvēršanas 134. vēlēšanu iecirknī bija nobalsojuši jau vairāk nekā 30 vēlētāji. Šajā iecirknī var nobalsot arī vēlētāji ar kustību traucējumiem, taču, respektējot skolas iekšējās kārtības noteikumus, nav ļauts ienākt ar suņiem.
Arī Rīgas 25. vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, iepriekšējā balsošanā daļa vēlētāju bijuši sašutuši par glabāšanas aploksnēm un pauduši nepatiku, ka uz tām norādīts viņu vārds, pastāstīja iecirkņa vadītāja Ieva Ērgle. Iecirkņa darbinieki šiem vēlētājiem paskaidrojuši, ka tas ir tikai glabāšanai un pēc tam visas aploksnes kopā tiek saliktas bez vārdiem.
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Tāpat daži vēlētāji nevēloties rādīt personu apliecinošo dokumentu pie durvīm, bet tikai pie reģistrācijas galdiņa.
Kopumā Ērgle vērtēja, ka būtiski starpgadījumi nav bijuši. Viņasprāt, šogad veicas ļoti labi un vēlētāji ir daudz. Dažbrīd pie iecirkņa veidojoties nelielas rindas, bet tā tas esot bijis vienmēr, jo šajā iecirknī vienmēr esot diezgan liels vēlētāju skaits.
Ērgle teica, ka sistēmai būtiski traucējumi nav bijuši. Ja kādu brīdi kaut kas nestrādā, tad sistēma tiek restartēta un viss ir kārtībā.
Arī Rīgas 26. vēlēšanu iecirknī, kas arī atrodas Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, viss norit mierīgi un bez starpgadījumiem, teica iecirkņa vadītāja Rudīte Timmermane. Daļai vēlētāju rodas jautājumi par to, kā biļetenos pareizi jāatzīmē "par" un "pret" atzīmes, bet iecirkņa darbinieki to paskaidro un viss esot kārtībā. Cimmermane pauda prieku, ka nāk arī ģimenes ar bērniem, parādot, ka vēlēšanās ir jāpiedalās.
Rīgas 27. iecirkņa, kas atrodas Rīgas Āgenskalna ģimnāzijā, vadītājs Ivars Kokins aģentūrai LETA sestdienas rītā teica, ka aktivitāte nav ļoti liela, bet cilvēki vienmērīgi turpina nākt. Iepriekšējā balsošanā dažiem vēlētājiem bijuši jautājumi, kāpēc ir vajadzīgas papildu aploksnes, bet citādi starpgadījumi nav bijuši.
Kā vēstīts, 15. Saeimas vēlēšanās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
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Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali - Rīga ar 38 deputātu vietām, Vidzeme (26 vietas), Latgale (12 vietas), Kurzeme (11 vietas) un Zemgale (13 vietas). Ārzemēs esošie vēlētāji balso par Rīgas apgabala kandidātu sarakstiem. Tāpat kā līdz šim vēlētāji Saeimas vēlēšanās var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī.
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) dati liecina, ka šajās vēlēšanās uz vienu Saeimas deputāta mandātu pretendē vidēji 14,3 kandidāti. Salīdzinājumā ar 14. Saeimas vēlēšanām kandidātu konkurence ir samazinājusies, jo 2022. gadā uz vienu deputāta vietu pretendēja vidēji 18,3 kandidāti. Šoreiz vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti ar kopumā 1428 kandidātiem, kas ir par pieciem sarakstiem un 398 kandidātiem mazāk nekā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās.
Šajās Saeimas vēlēšanās Latvijā darbojas 933 klātienes vēlēšanu iecirkņi, kas ir par 15 mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Vienlaikus vairākās pašvaldībās paplašināts izbraukuma iecirkņu tīkls. Šogad vēlētājiem pieejami arī netradicionālās un iepriekš nebijušās lokācijās, piemēram, lidostā "Rīga", Rīgas Zooloģiskajā dārzā, slimnīcās un tirdzniecības centros.
Vēlētāji savu balsi var nodot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Rakstveida iesniegumu CVK aicina iesniegt savlaicīgi, vēlams līdz 3. oktobra plkst. 12. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņa komisija izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām.
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Ja vēlētājs iepriekš nodevis balsi glabāšanā, bet vēlēšanu dienā izmanto iespēju un nobalso vēlreiz, tad vērā tiks ņemta pēdējā nodotā balss.
Vēlēšanu iecirkņi sestdien Latvijā būs atvērti līdz plkst. 20.
Pēc balsošanas beigām iecirkņu komisijas sāks balsu skaitīšanu. Balsis skaitīs manuāli komisiju atklātās sēdēs. Provizoriskie rezultāti tiks publicēti pakāpeniski, saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus.
Tā norit 15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 85
15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 85 J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā Rīgā.
Tā Rīgā norit 15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 86
15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 86 Koka ēku renovācijas centrā "Koka Rīga" Rīgā.