Glābēji Rīgā no upes izcēluši auto ar piekabi.
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Šodien 10:40
Nakts glābšanas darbi Rīgā: no upes izcelta automašīna ar piekabi
Piektdien glābēji Rīgā no upes izcēluši vieglo automašīnu ar piekabi, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Izsaukumu uz Lielupes ielu Rīgā glābēji saņēma neilgi pirms plkst. 22. Tur upē zem ūdens aptuveni sešu metru attālumā no krasta atradās vieglā automašīna ar piekabi.
Glābēji ar troses palīdzību izvilka automašīnu ar piekabi krastā. Neilgi pēc pusnakts darbi notikuma vietā noslēdzās.
Dienestā apliecināja, ka cietušo negadījumā nav.
Kā vēstīts, aizvadītajā diennaktī dienests saņēma 53 izsaukumus - 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 29 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.