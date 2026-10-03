Nakts glābšanas darbi Rīgā: no upes izcelta automašīna ar piekabi
Foto: Ivars Soikāns/LETA
Glābēji Rīgā no upes izcēluši auto ar piekabi.
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Nakts glābšanas darbi Rīgā: no upes izcelta automašīna ar piekabi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Piektdien glābēji Rīgā no upes izcēluši vieglo automašīnu ar piekabi, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Nakts glābšanas darbi Rīgā: no upes izcelta automa...

Izsaukumu uz Lielupes ielu Rīgā glābēji saņēma neilgi pirms plkst. 22. Tur upē zem ūdens aptuveni sešu metru attālumā no krasta atradās vieglā automašīna ar piekabi.

Glābēji ar troses palīdzību izvilka automašīnu ar piekabi krastā. Neilgi pēc pusnakts darbi notikuma vietā noslēdzās.

Dienestā apliecināja, ka cietušo negadījumā nav.

Kā vēstīts, aizvadītajā diennaktī dienests saņēma 53 izsaukumus - 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 29 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.

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