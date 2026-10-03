Pārbaudot atsevišķus signālus, policija līdz šim vēlēšanās pārkāpumus nav konstatējusi
Valsts policija līdz šim ir pārbaudījusi atsevišķus signālus saistībā ar 15. Saeimas vēlēšanām, bet pārkāpumi un starpgadījumi nav konstatēti, informēja policija.
Policija šodien strādā pastiprinātā režīmā un ciešā sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām un ir gatava ātri reaģēt, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību. Šāda darba organizācija tiks saglabāta līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai, vienlaikus izvērtējot aktuālo situāciju, skaidroja policijā.
Gadījumos, ja tiek konstatēti sabiedriskās kārtības, aģitācijas pārkāpumi vai jebkādas vēlēšanu procesa ietekmēšanas pazīmes, policija aicina par to nekavējoties ziņot 112.
Valsts drošības dienesta (VDD) kompetencē ir identificēt un novērst gan ārvalstu, gan Latvijas valstspiederīgo mēģinājumus nelikumīgi ietekmēt vēlēšanu norisi un rezultātus. VDD aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par gadījumiem, kad ir solīts samaksāt, piesolīti citi materiāli vai nemateriāli labumi par balsošanu par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam vai citā prettiesiskā veidā ietekmēta brīva izvēle, piemēram, ar draudiem vai vardarbību.
Šādos gadījumos dienests aicina piefiksēt pēc iespējas detalizētāku informāciju par notikušā apstākļiem un iesaistītajām personām. Īpaši svarīgi, izvērtējot iespējas, fiksēt iespējamo pārkāpumu audio, foto vai video formātā. Tāpat dienests aicina fiksēt pārkāpumā iesaistītās personas identificējošu informāciju: vārdu, uzvārdu, telefona numuru vai sociālās tīklošanās vietnes kontu, saraksti, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru.
VDD aicina sniegt informāciju arī par konstatētiem apzināti nepatiesas diskreditējošas informācijas izgatavošanas vai izplatīšanas gadījumiem par kādu politisko partiju vai deputāta amata kandidātu, izmantojot dziļviltojuma tehnoloģiju.
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Šādos gadījumos dienests aicina atsūtīt gan ar mākslīgā intelekta palīdzību ģenerēto vai izmainīto video vai audio failu vai attēlu, gan informāciju par tā konstatēšanas vietu un laiku.
Dienests informāciju par iespējamo pārkāpumu aicina sūtīt uz e-pasta adresi "velesanas@vdd.gov.lv" vai arī sniegt, zvanot uz diennakts tālruņa numuru 67208964. VDD garantē informācijas sniedzēja konfidencialitāti.
Par neatļautu aģitāciju pilsētvidē Saeimas vēlēšanu dienā iedzīvotāji ir aicināti informēt Valsts policiju, zvanot uz tālruni 112 vai rakstot uz e-pasta adresi "vpdd@vp.gov.lv".
Pilsētvidē aizliegta, piemēram, kādu politisko spēku vai deputāta kandidātu slavinošu skrejlapu izplatīšana, kā arī aģitēšana pie iecirkņiem. Iedzīvotāji aicināti informēt Valsts policiju arī par savlaicīgi nenoņemtām priekšvēlēšanu reklāmām pilsētvidē. Tāpat iedzīvotāji aicināti vērsties Valsts policijā, pamanot sabiedriskās kārtības pārkāpumus vēlēšanu iecirkņos vai to apkaimē.
Savukārt par publiskās vietās, internetā un preses izdevumos izvietotu politisko reklāmu, kurai nav norādīts apmaksātājs, iedzīvotāji ir aicināti ziņot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB). KNAB izvērtēšanai sniedzama arī informācija par aģitācijas materiālu izvietošanu valsts un pašvaldību iestāžu ēkās, kā arī nenorādītu tirāžu bukletos un citos drukātajos materiālos.
Tāpat iedzīvotāji KNAB aicināti ziņot par apmaksātiem aģitācijas materiāliem, kas veidoti ar mākslīgā intelekta palīdzību, to nenorādot, kā arī automatizētu sistēmu veidotu viltotu vai anonīmu sociālās tīklošanās vietņu kontu izmantošanu jebkādām aģitācijas aktivitātēm internetā. Ar KNAB iespējams sazināties, zvanot uz tālruni 8000 2070, izmantojot mobilo lietotni vai rakstot uz e-pasta adresi "pasts@knab.gov.lv".
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