Sestdienas rītā izcēlies ugunsgrēks dzīvojamā ēkā Rīgā.
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Šodien 08:46
Sestdienas rītā izcēlies ugunsgrēks dzīvojamā ēkā Rīgā; evakuējušies 18 cilvēki
Sestdienas rītā izcēlies ugunsgrēks četrstāvu dzīvojamā ēkā Rīgā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Izsaukums uz ēku Šķūņu ielā saņemts plkst. 5.21. Ēkas pirmajā un otrajā stāvā dega telpas 40 kvadrātmetru platībā, kā arī starpstāvu pārsegums 15 kvadrātmetru platībā. No ēkas pašu spēkiem evakuējās 18 cilvēki.
Plkst. 7.16 ugunsgrēks lokalizēts, bet dzēšanas darbi notikuma vietā turpinās.
Aizvadītajā diennaktī dienests saņēma 53 izsaukumus - 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 29 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.