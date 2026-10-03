15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 21 Rīgas Anniņmuižas Jaunajā pamatskolā
Vēlētāji ierodas 15. Saeimas vēlēšanas iecirknī Nr. 21, kas izvietots Rīgas Anniņmuižas Jaunajā pamatskolā, lai nodotu savu balsi.
Pirmais vēlētājs ierodas jau 20 minūtes pirms iecirkņa atvēršanas: Latvijā sākas 15. Saeimas vēlēšanas
Durvis Latvijā verot 933 klātienes vēlēšanu iecirkņiem, pirmie vēlētāji pie tiem devušies jau agri no rīta.
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) pārstāve Iveta Rozenfelde apliecināja, ka visi iecirkņi šorīt sākuši darbu bez problēmām un nekādu sūdzību līdz šim nav bijis.
Pirmais vēlētājs kultūras pilī "Ziemeļblāzma" izvietotajā iecirknī bija ieradies jau 20 minūtes pirms tā atvēršanas. Līdz atvēršanai iecirkņa darbinieki vēl steidza sanest vēlēšanu zīmes, urnas un paveikt citus nepieciešamos darbus vēlēšanu norisei. Īsi pirms iecirkņa atvēršanas rindā jau bija sastājušies astoņi cilvēki. Pati pirmā balsotāja bija kāda sirmgalve krietnos gados, kuru pirmie vēlētāji pieklājības pēc palaida kā pirmo.
Kā vēstīts, 15. Saeimas vēlēšanas par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali - Rīga ar 38 deputātu vietām, Vidzeme (26 vietas), Latgale (12 vietas), Kurzeme (11 vietas) un Zemgale (13 vietas). Ārzemēs esošie vēlētāji balso par Rīgas apgabala kandidātu sarakstiem. Tāpat kā līdz šim vēlētāji Saeimas vēlēšanās var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī.
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) dati liecina, ka šajās vēlēšanās uz vienu Saeimas deputāta mandātu pretendē vidēji 14,3 kandidāti. Salīdzinājumā ar 14. Saeimas vēlēšanām kandidātu konkurence ir samazinājusies, jo 2022. gadā uz vienu deputāta vietu pretendēja vidēji 18,3 kandidāti. Šoreiz vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti ar kopumā 1428 kandidātiem, kas ir par pieciem sarakstiem un 398 kandidātiem mazāk nekā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās.
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Šajās Saeimas vēlēšanās Latvijā darbojas 933 klātienes vēlēšanu iecirkņi, kas ir par 15 mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Vienlaikus vairākās pašvaldībās paplašināts izbraukuma iecirkņu tīkls. Šogad vēlētājiem pieejami arī netradicionālās un iepriekš nebijušās lokācijās, piemēram, lidostā "Rīga", Rīgas Zooloģiskajā dārzā, slimnīcās un tirdzniecības centros.
Vēlētāji savu balsi var nodot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Rakstveida iesniegumu CVK aicina iesniegt savlaicīgi, vēlams līdz 3. oktobra plkst. 12. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņa komisija izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām.
Ja vēlētājs iepriekš nodevis balsi glabāšanā, bet vēlēšanu dienā izmanto iespēju un nobalso vēlreiz, tad vērā tiks ņemta pēdējā nodotā balss.
Vēlēšanu iecirkņi sestdien Latvijā būs atvērti līdz plkst. 20.
Pēc balsošanas beigām iecirkņu komisijas sāks balsu skaitīšanu. Balsis skaitīs manuāli komisiju atklātās sēdēs. Provizoriskie rezultāti tiks publicēti pakāpeniski, saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus.