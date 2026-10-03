NBS vēlēšanu dienā pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu.
Sabiedrība
Šodien 08:02
NBS vēlēšanu dienā pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) kopā ar NATO sabiedrotajiem arī vēlēšanu dienā pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus, kā arī turpina sniegt atbalstu Valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā, informēja NBS.
Aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu, tādēļ kaujas gatavība NBS kopumā ir saglabāta ikdienas līmenī.
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās uz vietām parlamentā pretendē 14 partiju saraksti, bet socioloģiskās aptaujas liecina, ka parlamentā varētu iekļūt aptuveni puse no tām.