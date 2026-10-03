Vēlēšanu diena aizritēs ar sausu laiku
Foto: Zane Bitere/LETA
Vēlēšanu diena aizritēs ar sausu laiku.
Sabiedrība

Vēlēšanu diena aizritēs ar sausu laiku

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Saeimas vēlēšanu diena aizritēs ar sausu laiku, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Vēlēšanu diena aizritēs ar sausu laiku...

Dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumiem palielināsies, taču diena aizritēs ar sausu laiku, turklāt vakarpusē valsts rietumos mākoņi izklīdīs.

Pūtīs lēns vējš, gaiss iesils līdz +15...+20 grādiem.

Rīgā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs sauss. Saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +16…+18 grādu atzīmei.

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