“Bumba sprāgst vai?” Avārijā uz Deglava tilta auto apmetas uz jumta
Šodien uz Augusta Deglava tilta Rīgā notikusi iespaidīga divu automašīnu sadursme, pēc kuras sarkanā “Toyota” apmetusies uz jumta un gandrīz pilnībā bloķēta satiksme Pļavnieku virzienā. Apgāztajā spēkratā palikušajam vadītājam palīgā steigušies garāmbraucēji, bet par to, kā īsti notikusi sadursme, negadījuma vietā izskanējušas atšķirīgas versijas.
Piektdien uz Augusta Deglava tilta satiksmi Pļavnieku virzienā būtiski apgrūtinājusi avārija. Sadursmē iesaistīti “Ford” un “Toyota”, un pēc negadījuma automašīnas aizšķērsojušas gandrīz visu brauktuvi. Notikuma vietā ieradušies mediķi, kuri vispirms pārbaudījuši sarkanās automašīnas vadītāju, bet otrs šoferis tikmēr policijai skaidrojis savu versiju par sadursmes apstākļiem.
"Ford" vadītājs Jānis TV3 raidījumam "Degpunktā" skaidro: "Es braucu pa otro līniju no kurienes viņš man iemauca iekšā, es nezinu no kurienes iemauca. Es lēnām sāku bremzēt, par otro līniju mierīgi braucu nu vairāk nekā. Viņš man iegrieza man sānā iekšā, es lēnām bremzēju. Nu visi kā stājas, es jau biju apstājies galīgi. Viņš kā grūda, es rāvu stūri, bet vēl pretim nāca mašīnas knapi, knapi – nu."
Redzot sarkanās "Toyotas" stāvokli, pēc kūleņošanas pa tiltu, divi garāmbraucēji stājās malā un skrēja palīdzēt augšpēdus palikušajam šoferim.
Pāvels, kurš izvilka šoferi no auto, stāsta: "Viņš bija pie samaņas, viņš pats gribēja kāpt ārā, es pateicu "labāk nekusties", tā lai nekas nenotiek. Pa lielam viņš pats izkāpa, es tā kā piepalīdzēju. Durvis bija iespiedušās, vajadzēja viņas palauzt, lai cilvēku dabūtu ārā."
Aculiecinieki stāsta, ka vienam no autovadītājiem bijušas asiņojošas rokas, taču citas redzamas traumas nav manītas. Vienlaikus viņa uzvedība radījusi bažas par veselības stāvokli, tādēļ apkārtējie mudinājuši vīrieti saņemt mediķu palīdzību.
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Negadījuma vietā palīdzējis arī Jānis, kurš mēģinājis noskaidrot, vai cietušajam viss ir kārtībā un vai nepieciešams izsaukt neatliekamo palīdzību. Pēc viņa teiktā, vīrietim bijušas grūtības saprast uzdotos jautājumus.
Savukārt pelēkā “Ford” vadītājs negadījumā cietis mazāk un no mediķu apskates atteicies.
"Šausmīgs sitiens bija. [..] Man tur vēl ledusskapis iekšā un nu jā, tu jau redzi man nav kur palikt jau. Nu pāries, nu pāries, tas stress pirmais, es nekā nevarēju saprast. Bumba sprāgst vai?" stāsta Jānis.
Salonā esošais ledusskapis pēc trieciena izšķaidījis aizmugurējo stiklu. Pārējie bojājumi radušies saskarsmē ar otru auto.
Negadījuma vietā izskanējusi arī cita versija par sadursmes apstākļiem – iespējams, seniors, pārkārtojoties uz labo braukšanas joslu, nav pamanījis tajā jau braucošo automašīnu. Pats vadītājs šādu notikumu gaitu noliedz un paliek pie savas versijas. Precīzus avārijas apstākļus vēl skaidros policija.