Vai vēlēšanu zīme sabojāta, ja ovālā ievilkts “+”? CVK skaidro, kāda atzīme vēlēšanu zīmē ir derīga
Sociālajos tīklos uzmanību izpelnījies kādas vēlētājas satraukums par 15. Saeimas vēlēšanu zīmes aizpildīšanu. Sieviete pēc balss nodošanas glabāšanā nobijusies, ka savu izvēli izdarījusi nepareizi un vēlēšanu zīme varētu tikt atzīta par nederīgu. Skaidrojumu par to, kā šādos gadījumos tiek vērtēta vēlētāja izdarītā atzīme, sniegusi Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).
Par notikušo vietnē “X” pastāstīja vēlētājas meita. Viņas mamma nolēmusi nobalsot jau pirms vēlēšanu dienas, lai sestdien ar kruķiem nebūtu jāpārvietojas starp lielāku cilvēku skaitu. Tomēr pēc balsošanas sieviete izmisusi piezvanījusi meitai, jo bijusi pārliecināta, ka vēlēšanu zīmi aizpildījusi nepareizi. Pie viena no kandidātiem viņa ovālā ievilkusi plusiņu, lai gan domājusi, ka tas obligāti jāaizkrāso.
Meita sākotnēji pat ieteikusi mātei nākamajā dienā doties balsot atkārtoti, tomēr pēc tam ar jautājumu vērsusies pie CVK, kas turpat sociālajā tīklā skaidroja, ka satraukumam nav pamata un balsojums tiks ieskaitīts.
“Balsi ieskaitīs,” norādīja CVK, paskaidrojot, ka 15. Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcija paredz – ovālā var būt ne tikai aizkrāsojums, bet arī “+”, “x”, “–”, “v” vai cita līnijas vai laukuma veida atzīme. Tātad ovāls nav obligāti pilnībā jāaizkrāso.
Pēc CVK atbildes ieraksta autore ar atvieglojumu norādīja, ka varēs mammai pateikt, lai viņa “guļ mierīgi” un vēlēšanu dienā atkārtoti balsot nedodas.
Arī CVK oficiālajā informācijā vēlētājiem norādīts, ka, izvēloties kandidātu sarakstu, pie konkrētiem kandidātiem atzīmes veic attiecīgajos “PAR” vai “PRET” ovālos.
CVK skaidro, ka vēlētājs saņem visu reģistrēto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un vienu apzīmogotu vēlēšanu aploksni. No visiem sarakstiem jāizvēlas viens – tas, par kuru vēlētājs vēlas balsot. Izvēlēto vēlēšanu zīmi drīkst atstāt arī pilnīgi negrozītu. Savukārt, ja vēlētājs vēlas īpaši atbalstīt vai neatbalstīt kādu kandidātu, atzīme jāizdara ovālā attiecīgajā ailē “PAR” vai “PRET” pie kandidāta uzvārda.
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CVK īpaši uzsver, ka ovāls nav obligāti pilnībā jāaizkrāso. Par derīgu atzīmi uzskatāms arī “+”, “x”, “–”, “v” vai cita līnijas vai laukuma veida atzīme. Tā var atrasties ovālā pilnībā vai daļēji un pat šķērsot tā malas.
Pēc izvēles izdarīšanas vēlēšanu zīme jāieliek aploksnē un tā jāaizlīmē.
Savukārt, izejot no vēlēšanu iecirkņa, vēlētājs pēc izvēles var paņemt līdzi vai atstāt jebkuru no neizmantotajām vēlēšanu zīmēm. CVK norāda, ka pie izejas vēlētājiem ir brīvi pieejamas visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Šo kārtību nosaka Saeimas vēlēšanu likuma 23. pants.
15. Saeimas vēlēšanu galvenā balsošanas diena ir sestdien, 3. oktobrī. Vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā būs atvērti no plkst. 8 līdz 20.