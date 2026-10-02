“Es viņām neko neizdarīju!” Pļavniekos trīs pusaudzes piekāvušas 13 gadus vecu meiteni
Satraucošu stāstu sociālajā tīklā “Facebook” publiskojusi kāda rīdziniece Inga, kura apgalvo, ka Pļavniekos kļuvusi par aculiecinieci brīdim pēc uzbrukuma 13 gadus vecai meitenei. Pēc sievietes teiktā, pusaudzi gaišā dienas laikā pie kādas daudzdzīvokļu mājas piekāvušas trīs citas meitenes, kamēr apkārtējie uz viņas saucieniem pēc palīdzības neesot reaģējuši.
“Šodien es gribu parunāt par agresiju, par palīdzību un par apkārtējo cilvēku vienaldzību,” savu ierakstu sāk Inga.
Viņa stāsta, ka incidents noticis ap plkst. 17 Pļavniekos. Tobrīd vēl bijis gaišs un uz ielas atradušies cilvēki. Pēc Ingas teiktā, 13 gadus vecā meitene devusies mājās no skolas ar mugursomu un pa ceļam nopirktu kaķu pakaišu maisu. Trīs pusaudzes, kuras cietusī iepriekš neesot pazinusi, viņai uzbrukušas pie daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas.
“Viņu pie manas mājas kāpņu telpas piekāva ar dūrēm pa galvu,” raksta Inga.
Sieviete norāda, ka meitene saukusi pēc palīdzības, taču neviens no tuvumā esošajiem cilvēkiem neesot atsaucies.
Situācija mainījusies brīdī, kad cietusī pieskrējusi pie Ingas automašīnas un lūgusi palīdzību. Kad sieviete izkāpusi no auto un devusies uzbrucēju virzienā, trīs pusaudzes aizbēgušas.
“Cietusī meitene lūdza mani viņu neatstāt un visu laiku atkārtoja: "Es viņām neko neizdarīju. Es vienkārši gāju mājās! Es viņas vispār nepazīstu!"" raksta Inga.
Pēc viņas teiktā, pusaudzei uz sejas un ap aci bijušas hematomas. Sieviete nekavējoties izsaukusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Viņa īpaši pateicas mediķiem, kuri, pēc Ingas stāstītā, notikuma vietā ieradušies ļoti ātri un nogādājuši cietušo slimnīcā.
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Savā ierakstā sieviete īpašu uzmanību pievērš ne tikai pašam iespējamajam uzbrukumam, bet arī apkārtējo reakcijai. “Par bērna sāpēm, kurš pat nesaprata, par ko viņu piekāva. Par manu sašutumu. Par cilvēku vienaldzību, kuri atradās tepat blakus un neko nedarīja,” viņa raksta.
Inga aicina vecākus mācīt bērniem nebaidīties skaļi lūgt palīdzību situācijās, kad viņiem draud briesmas. “Ja tev ir slikti, ja tevi aizskar, sit vai kāds tev draud, klusēt un baidīties lūgt palīdzību nedrīkst,” uzsver sieviete.
Viņa norāda, ka 13 gadus vecā meitene pati spējusi atrast veidu, kā izrauties no bīstamās situācijas un sameklēt pieaugušo, pie kura vērsties pēc palīdzības.“Šī meitene ir īsts varonis. Viņa izglāba sevi, kā vien varēja,” raksta Inga, aicinot cilvēkus nepalikt vienaldzīgiem, ja kādam līdzās nepieciešama palīdzība. “Dažreiz jūsu palīdzība kādam var būt vienīgā iespēja izglābties,” viņa noslēdz ierakstu.
Jauns.lv ir vērsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, lūdzot papildu informāciju.