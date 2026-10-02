Kur sestdien balsos valsts augstākās amatpersonas? Zināmas Rinkēviča un Kulberga izvēlētās vietas
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 15. Saeimas vēlēšanās balsos sestdien, 3. oktobrī, Rīgas centrā, bet Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) - Berģos.
Rinkēvičs gaidāmajās vēlēšanās plāno nobalsot 140. vēlēšanu iecirknī Rīgas Valsts tehnikumā, Krišjāņa Valdemāra ielā, plkst. 11.
Savukārt esošais premjers un "Apvienotā saraksta" premjera amata kandidāts nākamajā parlamenta sasaukumā Kulbergs rīt balsos 128. iecirknī, kas atrodas Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pagasta ēkā Rīgā, Brīvības gatvē 455, ap plkst. 11.
Saeimas deputāts Andris Šuvajevs, kurš ir "Progresīvo" premjera amata kandidāts, sestdien plkst. 10 balsos 70. vēlēšanu iecirknī tirdzniecības centrā "Galleria Rīga" telpās.
Partiju apvienības "Suverēnā vara / Apvienība Jaunlatvieši" līdere Jūlija Stepaņenko sestdien balsot gatavojas plkst. 11 Imantas kultūras centrā, kas atrodas Anniņmuižas bulvārī. Zaļo un zemnieku savienības premjera amata kandidāts, pašreizējais ekonomikas ministrs Viktors Valainis rīt vēlēšanu iecirknī Rīgas 49. vidusskolas telpās plāno ierasties jau ap plkst. 8.
Partijas "Stabilitātei" premjera amata kandidāte Svetlana Čulkova savu balsi plāno atdot rīt ap plkst. 11 iecirknī, kas atrodas Rīgas 96. vidusskolā Auru ielā, bet "Jaunās konservatīvās partijas" premjera amata kandidāts Jānis Citskovskis sestdien plāno balsot plkst. 10 vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijā Lavīzes ielā.
Partijas "Latvijas attīstībai" premjera amata kandidāts Ivars Ijabs vēlēs rīt plkst. 10.45 Žila Verna Rīgas Franču licejā Skanstes ielā 43.
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"Jaunās Vienotības" premjera amata kandidāts Arvils Ašeradens, kā arī "Latvija pirmajā vietā" premjera amata kandidāts Ainārs Šlesers šajās vēlēšanās savas balsis jau ir nodevuši glabāšanā pirms vēlēšanu dienas.
15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, bet visu nedēļu līdz tam balsotājiem bija iespējas nodot balsis glabšanā, šādi piedaloties vēlēšanās vēl pirms vēlēšanu dienas.