KNAB saņēmis desmitiem ziņojumu par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, 16 gadījumos sākti procesi
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma kopumā saņēmis 148 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, tomēr dienu pirms 15. Saeimas vēlēšanām vērtē kā mierīgu, noskaidroja KNAB.
Līdz šim iedzīvotāji atsevišķos gadījumos vērsuši iestādes uzmanību uz pilsētvidē izvietotām reklāmām.
Lai pārbaudītu šos gadījumus un konstatētu iespējamos pārkāpumus, KNAB sadarbojas ar Valsts policiju. Tāpat saņemti vairāki signāli par deputātu kandidātu un citu personu bezmaksas komunikāciju sociālajos tīklos.
KNAB atgādina, ka Priekšvēlēšanu aģitācijas likums šodien un rīt aizliedz apmaksātu aģitāciju sociālajos medijos, taču neierobežo iespējas partijām, deputātu kandidātiem un ar partijām nesaistītām personām sociālajos medijos publicēt neapmaksātu saturu.
KNAB pateicas iedzīvotājiem par vērību, kā arī šodien un rīt aicina ziņot par politisko reklāmu pilsētvidē un tirdzniecībā esošos preses izdevumos, kā arī apmaksātu politisko aģitāciju sociālajos tīklos un citviet internetā.
Papildus KNAB informē, ka kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma kopumā saņēmis 148 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Saņemtā informācija tiek izskatīta.
Priekšvēlēšanu aģitācijas periods sākās 6. jūnijā.
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Līdz šim KNAB sācis 16 administratīvā pārkāpuma procesus. No tiem četri saistīti ar priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, viens ar administratīvo resursu nelikumīgu izmantošanu un 11 ar publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs.
Jau ziņots, ka šonedēļ notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās uz vietām parlamentā pretendē 14 partiju saraksti, bet socioloģiskās aptaujas liecina, ka parlamentā varētu iekļūt aptuveni puse no tām.