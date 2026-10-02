Rīgā vēlētāju aktivitāte pārsniedz valsts vidējo - sestdien gaida lielāku pieplūdumu
Rīgā līdzšinējā aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās ir augstākā valstī, un galvaspilsētas vēlēšanu organizatori sestdien paredz lielāku vēlētāju līdzdalību nekā pašvaldību vēlēšanās, sacīja Rīgas pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Pilinieks.
Pilinieks atzina, ka komisija bija gaidījusi pat vēl lielāku vēlētāju aktivitāti iepriekšējā balsošanā, tomēr pašreizējie rādītāji vērtējami pozitīvi. Viņš norādīja, ka Rīgā aktivitāte pārsniedz vidējo rādītāju valstī un vēlēšanu organizatori bija gatavojušies pat 20% aktivitātei iepriekšējās balsošanas laikā. Tāpat līdz šim nav konstatētas būtiskas problēmas vēlēšanu iecirkņu darbā, lai gan sākotnēji atsevišķos iecirkņos bijuši precizējami jautājumi par procedūrām.
Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati, Rīgas vēlēšanu apgabalā līdz piektdienai balsis bija nodevuši 68 321 jeb 11,4% balsstiesīgo. Savukārt lielākā vēlētāju aktivitāte galvaspilsētā novērota tirdzniecības centru vēlēšanu iecirkņos. Līderis bijis tirdzniecības centrā "Domina Shopping" izvietotais iecirknis, kur nobalsojuši 1734 vēlētāji, kam seko "Origo" ar 1452 vēlētājiem un "Galleria Rīga" ar 1259 vēlētājiem. Vairāk nekā tūkstotis vēlētāju savu balsi nodevuši arī iecirkņos tirdzniecības centros "Akropole Rīga", "Akropole Alfa" un universālveikalā "Stockmann".
Pilinieks norādīja, ka vēlēšanu komisija ir sagatavojusies dažādiem scenārijiem vēlēšanu dienā, vienlaikus atzīstot, ka pilnīgu garantiju par neparedzētu situāciju neesamību nevar sniegt neviens. Tomēr kopumā gatavošanās process noritējis sekmīgi.
Vērtējot gaidāmo aktivitāti sestdien, Pilinieks prognozēja, ka tā varētu būt augstāka nekā pašvaldību vēlēšanās. Viņš atgādināja, ka iepriekšējās Saeimas vēlēšanās Rīgā pašvaldību vēlēšanās aktivitāte bija zemāka, tādēļ šoreiz sagaidāma lielāka vēlētāju atsaucība parlamenta vēlēšanās.