15. Saeimas vēlēšanu 935. iecirknis lidotā Rīga.
Politika
Šodien 19:01
Saeimas vēlēšanu norise līdz šim mierīga - policija incidentus nav fiksējusi
Valsts policija piektdien nav reģistrējusi incidentus un starpgadījumus saistībā ar Saeimas vēlēšanu norisini, informēja policijā.
Vienlaikus policija turpina strādāt pastiprinātā režīmā un šāda darba organizācija tiks saglabāta līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai, vienlaikus izvērtējot aktuālo situāciju.
Jau ziņots, ka šonedēļ notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās uz vietām parlamentā pretendē 14 partiju saraksti, bet socioloģiskās aptaujas liecina, ka parlamentā varētu iekļūt aptuveni puse no tām.