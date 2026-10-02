Kurzemē iecienīti kultūras nami, Latgalē aktivitātes līdere Rēzekne - atsevišķos iecirkņos nobalsojuši vien daži cilvēki
15. Saeimas vēlēšanu iepriekšējā balsošanā Kurzemē vēlētāji īpaši iecienījuši kultūras iestādēs izvietotos iecirkņus, savukārt Latgalē līdz šim lielākā aktivitāte bijusi Rēzeknes pilsētā. Tikmēr atsevišķos mazākos iecirkņos balsi glabāšanā nodevuši mazāk nekā desmit cilvēki.
Kopumā līdz piektdienas vakaram Saeimas vēlēšanās balsis bija nodevuši 174 517 jeb 11,2% no 1 557 615 balsstiesīgajiem vēlētājiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati. Piektdien reģistrēta lielākā aktivitāte no visām piecām iepriekšējās balsošanas dienām.
Kurzemē balsi glabāšanā nodevuši 18 603 cilvēki jeb 10,68% balsstiesīgo.
Ventspilī visvairāk vēlētāju devušies uz koncertzālē “Latvija” izvietoto iecirkni, kur balsi nodevuši 357 cilvēki. Ventspils Kultūras centrā nobalsojuši 307 vēlētāji, savukārt Ventspils Krišjāņa Valdemāra pamatskolā – 70.
Īpaši liela aktivitāte bijusi Liepājas Latviešu biedrības namā, kur abos iecirkņos kopā nobalsojuši 1412 cilvēki. Liepājas Olimpiskajā centrā balsi nodevuši 525 vēlētāji, bet pašvaldības administratīvajā ēkā – 348.
Kuldīgas novadā visvairāk balsu – 440 – nodots Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, savukārt Raņķu pagasta pārvaldē balsot ieradušies tikai deviņi cilvēki.
Arī Talsos vēlētāji priekšroku devuši kultūras iestādei – Talsu Kultūras centrā nobalsojuši 699 cilvēki, bet novada administratīvajā centrā – 527. Kaļķu bibliotēkas iecirknī tikmēr glabāšanā atstātas tikai deviņas balsis.
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Saldus novadā populārākais bijis Saldus Sporta skolā izvietotais iecirknis ar 395 balsotājiem, kam seko Saldus Mūzikas un mākslas skola ar 261 vēlētāju. Striķu klubā balsi nodevuši tikai 14 cilvēki.
Dienvidkurzemes novadā izceļas Grobiņas Sporta centrs, kur nobalsojuši 707 vēlētāji. Aizputes Kultūras namā balsi nodevuši 319 cilvēki, savukārt Dižlāņu muižā – tikai 22.
Ventspils novadā aktīvākais bijis Ugāles pagasta pārvaldē izvietotais iecirknis ar 151 balsotāju, bet Piltenes pilsētas pārvaldē nobalsojuši 107 cilvēki. Zlēku pagasta pārvaldē glabāšanā nodotas 20 balsis.
### Latgalē lielākā aktivitāte Rēzeknē
Latgalē kopumā balsi glabāšanā nodevuši 16 214 vēlētāji jeb 8,82% balsstiesīgo, kas ir zemākais rādītājs starp vēlēšanu apgabaliem.
Tomēr pašā Rēzeknes pilsētā aktivitāte bijusi ievērojami augstāka – savu izvēli jau izdarījuši 11,96% no 20 841 balsstiesīgā. Populārākie bijuši Bērnu bibliotēkā un Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā izvietotie iecirkņi, kuros nobalsojuši attiecīgi 370 un 369 cilvēki. Rēzeknes 4. vidusskolā balsi nodevuši 100 vēlētāji.
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Preiļu novadā nobalsojuši 10,71% balsstiesīgo. Preiļu Kultūras namā balsi nodevuši 505 cilvēki, bet Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā – 284. Silajānu pagasta pārvaldē savu balsi glabāšanā atstājuši tikai 14 vēlētāji.
Balvu novadā līdz šim nobalsojuši 10,38% balsstiesīgo. Balvu Kultūras un atpūtas centrā balsi nodevuši 326 cilvēki, bet Balvu sākumskolā – 270.
Īpaši maz vēlētāju bijis Borisovas tautas nama iecirknī netālu no Krievijas robežas – tur piecu dienu laikā savu balsi glabāšanā nodevuši tikai astoņi cilvēki.
Daugavpilī iepriekšējā balsošanā piedalījušies 8,15% no 54 073 balsstiesīgajiem. Vienības namā nobalsojuši 424 cilvēki, Daugavpils Universitātē – 347, bet abos Daugavpils Kultūras pils iecirkņos kopā – 520. Stropu pamatskolas–attīstības centra iecirknī balsi nodevuši 22 cilvēki.
Tikmēr zemākā aktivitāte Latgalē un arī visā Latvijā līdz šim bijusi Rēzeknes novadā – tur no 22 774 balsstiesīgajiem nobalsojuši 1512 jeb 6,64%.
Novadā aktīvākais bijis Viļānu Kultūras nama iecirknis ar 285 balsotājiem, kam seko Maltas Kultūras nams ar 154. Savukārt Čornajas tautas namā un brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops” savu balsi nodevuši tikai pa 16 cilvēkiem.
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Salīdzinājumam, starp reģioniem visaugstākā aktivitāte piecās iepriekšējās balsošanas dienās bijusi Vidzemē – 12,69%, bet Zemgalē tā sasniegusi 10,27%. 15. Saeimas vēlēšanu galvenā balsošanas diena ir sestdien.