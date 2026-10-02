CVK vadītājs: nopietnu pārkāpumu nav, vēlēšanu dienai esam gatavi
Līdzšinējā balsošana glabāšanā pirms Saeimas vēlēšanām aizvadīta veiksmīgi, bez būtiskām tehniskām problēmām vai nopietniem pārkāpumiem, un Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) cer, ka augstā vēlētāju aktivitāte saglabāsies arī sestdien, sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris.
Kā ziņots, līdz piektdienas vakaram Saeimas vēlēšanās balsis bija nodevuši 174 517 jeb 11,2% no 1 557 615 balsstiesīgajiem vēlētājiem. Piektdien reģistrēta lielākā aktivitāte no visām piecām iepriekšējās balsošanas dienām.
Zviedris norādīja, ka līdzšinējie aktivitātes rādītāji vērtējami pozitīvi, un pauda cerību, ka arī vēlēšanu dienā vēlētāji saglabās līdzīgu atsaucību. "Ļoti ceram, ka mēs viņu saglabāsim arī rīt," sacīja CVK priekšsēdētājs, vienlaikus aicinot balsot doties arī tos pilsoņus, kuri līdz šim savu izvēli vēl nav izdarījuši.
Vērtējot balsu nodošanas glabāšanā procesu kopumā, Zviedris atzina, ka tas aizritējis labi. Viņš skaidroja, ka atsevišķi jautājumi radušies gan vēlētājiem, gan iecirkņu darbiniekiem, jo šogad pirmo reizi balsi glabāšanā bija iespējams nodot visos vēlēšanu iecirkņos un visas piecas dienas pirms vēlēšanām.
Pēc CVK vadītāja teiktā, būtiskas tehniskas problēmas līdz šim nav konstatētas. "Tehnika strādā, tehnika darbojas atbilstoši plānotajam, un šajā ziņā arī aizķeršanās, vismaz tādu būtisku, nav bijis," sacīja Zviedris, piebilstot, ka komisija ir gatava vēlēšanu dienai.
Tāpat viņš norādīja, ka arī informācija par iespējamiem pārkāpumiem nav būtiski mainījusies salīdzinājumā ar iepriekš saņemto. CVK līdz šim nav nācies saskarties ar nopietnām problēmām, kas varētu ietekmēt vēlēšanu norisi.
Jau vēstīts, ka 15. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien. Visu šo nedēļu vēlētāji varēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem Latvijā. CVK skaidro, ka šī sistēma ļauj vēlētājiem līdz vēlēšanu dienai nepieciešamības gadījumā mainīt savu izvēli, nododot balsi atkārtoti.