Andrejs Ērglis skarbi par mākslīgo intelektu: “Mēs debilizējam sabiedrību un radām muļķus”
“Es esmu ārkārtīgi uztraucies par to, ka mēs samazinām dažādu zināšanu, vajadzību sliekšņus. Mēs debilizējam sabiedrību, radām muļķus, to nedrīkst darīt…” skarbs savos izteikumos par mākslīgo un sabiedrības intelektu TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” ir kardiologs, profesors, TV24 raidījuma “Laiks zinātnei” vadītājs Andrejs Ērglis.
Jautāts, vai ir jāsatraucas un jāšausminās, ja politiķi atzīstas: “Šo runu es palūdzu sacerēt mākslīgajam intelektam?” Ērglis atbild: “Jā, ir jāšausminās. Mākslīgais intelekts var brīnišķīgi sakārtot vēstuli, jo tur ir forma, ko mums kādreiz mācīja kā etiķeti, mākslīgais intelekts var sakārtot dokumentus – tur viss ir kārtībā, bet saturu sakārtot mākslīgajam intelektam nedrīkst prasīt!”
Viņš atzīst, ka ir ļoti satraucies par to, ka, sākot no skolas, tiek samazināti zināšanu sliekšņi. “Jā, mums bērni ir jāsargā, bet arī jāparāda viņiem, kāda ir dzīve. Mani ārkārtīgi šausmina, piemēram, tas, ka arvien mazākas prasības ir disertāciju rakstīšanai, rakstu veidošanai… Tas ir nepieļaujami. Tā mēs debilizējam sabiedrību un radām muļķus, un ar šo vēršos arī pie saviem kolēģiem.”
Ērglis norāda, ka mākslīgais intelekts atbild par tehniskiem jautājumiem, nevis par filozofiskiem, lieliem. “Vai mākslīgajam intelektam ir domas un cerības? Apšaubu,” tā Ērglis, atceroties, kā jaunās sezonas raidījumā “Laiks zinātnei” eksprezidente Vaira Vīķe - Freiberga stāstījusi, ka viņa uzdodot mākslīgajam intelektam tādus jautājumus, ka tas uzkaroties…