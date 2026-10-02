Rīdzinieki balsot visvairāk dodas uz vienu konkrētu vietu tipu
Rīgā lielākā vēlētāju aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās līdz šim bijusi tirdzniecības centru vēlēšanu iecirkņos, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati.
Līdz šim visaugstākā vēlētāju aktivitāte bijusi tirdzniecības centrā "Domina Shopping", kur savu balsi glabāšanā nodevuši 1734 vēlētāji. Nākamais populārākais tirdzniecības centrs ir "Origo", kur nobalsojuši 1452 vēlētāji, trešajā vietā ierindojusies "Galleria Rīga" ar 1259 vēlētājiem. "Akropolē Rīga" savu balsi nodevuši 1170 vēlētāji, "Akropolē Alfa" - 1105 vēlētāji un universālveikalā "Stockmann" - 1014, jāpiebilst, ka tur šonedēļ notiek iepirkšanās akcija "Trakās dienas". Pārējos tirdzniecības centros vēlētāju skaits bijis zem 1000.
Vēlētāju vidū populārs bijuši populāri arī vēlēšanu iecirkņi izglītības iestādēs, proti, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā nobalsojuši 933 vēlētāji, Rīgas Stradiņa universitātē - 816 vēlētāji, Rīgas 109. vēlēšanu iecirknī, kas ir viens no Rīgas 64. vidusskolā izvietotajiem iecirkņiem - 644 vēlētāji.
Vismazāk vēlētāju šonedēļ bijis 60. vēlēšanu iecirknī Rīgas Sociāla dienesta Latgales rajona nodaļas Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu centrā, kur nobalsojis tikai 91 vēlētājs, ka arī 23. vēlēšanu iecirknī Rīgas apkaimju iedzīvotāju centrā.
Kā vēstīts, Saeimas vēlēšanās balsis līdz šim nodevuši 174 517 jeb 11,2% no 1 557 615 balsstiesīgajiem, liecina CVK apkopotie dati.
Piektdien reģistrēta vislielākā vēlētāju aktivitāte, salīdzinot ar pārējām šīs nedēļas darba dienām.
Rīgas vēlēšanu apgabalā balsis kopumā nodevuši 68 321 jeb 11,4% balsstiesīgo. Šajā skaitlī iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Pasta balsošanā par nobalsojušo vēlētāju skaitu uzskata vēlētāju skaitu, kuriem nosūtīti balsošanas materiāli un kuri nav nobalsojuši vai nodevuši balsi glabāšanā iecirknī klātienē, skaidro CVK.
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Reģionos lielākā aktivitāte piecās dienās bijusi Vidzemē, kur savu balsi glabāšanā nodevuši 50 902 vēlētāji jeb 12,69% no kopskaita, Zemgalē aktivitāte bijusi 10,27% - līdz šim uz vēlēšanu iecirkņiem devušies 20 477 pilsoņi. Kurzemē savu balsi glabāšanā nodevuši 18 603 cilvēki jeb 10,68%, bet Latgalē līdz šim ir nobalsojuši 16 214 vēlētāji, kas ir 8,82% no balsstiesīgajiem.
Vislielākā aktivitāte iepriekšējā balsošanā bijusi Saulkrastu novadā, kur balsi glabāšanā nodevuši 18% no pašvaldībā reģistrētajiem balsstiesīgajiem. Tāpat vairāk nekā 15% balsstiesīgo balsi glabāšanā nodevuši Ādažu novadā, Rīgā un Mārupes novadā.
Savukārt vismazākā aktivitāte bijusi Rēzeknes novadā, kur līdz šim balsot ieradušies 6,6% balsstiesīgo. Zema vēlētāju aktivitāte vērojama arī Augšdaugavas novadā, Daugavpilī, Krāslavas novadā un Jelgavas novadā.