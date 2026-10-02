KNAB rosina apsūdzēt “airBaltic” amatpersonu par krāpšanu un naudas atmazgāšanu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosinājis prokuratūrai apsūdzēt kādu aviokompānijas "airBaltic" amatpersonu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, krāpšanu lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, informēja KNAB.
Kriminālprocesā esot iegūti pierādījumi tam, ka "airBaltic" amatpersona, iespējams, panāca uzņēmuma mantas - rezerves daļu - pārdošanu ar vairāk nekā 55 000 eiro lielu sadārdzinājumu, kā rezultātā ar viņu saistīts uzņēmums guva nepamatotu peļņu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka amatpersona, kas uzņēmumā ir atbildīga par aviācijā izmantojamu rezerves daļu apriti, ar kādas fiziskas personas atbalstu organizēja darījumus, kuros tika izmantotas trīs juridiskas personas, lai no "airBaltic" mantas pārdošanas gūtu nepamatotu finansiālu labumu un pēc tam legalizētu iegūtos līdzekļus.
"airBaltic" amatpersona esot zinājusi par kāds Lietuvas uzņēmuma vēlmi iegādāties "airBaltic" īpašumā esošu šasijas amortizatoru un tā statni. Amatpersona vienojusies ar citu uzņēmumu par šo rezerves daļu sākotnējo iegādi no "airBaltic". Uzrunātais uzņēmums tās iegādājās.
Uzreiz pēc tam amatpersonai piederošs uzņēmums rezerves daļas pārpircis un tālāk par 370 000 ASV dolāru pārdevis gala pircējam - Lietuvas uzņēmumam. Gala pārdošanas cenā bijis iekļauts 55 360 eiro sadārdzinājums, kas ar amatpersonu saistītajam uzņēmumam radījis nepamatotu peļņu, uzskata KNAB.
Tāpat izmeklēšanā esot iegūtie pierādījumi, ka daļa no nepamatoti iegūtajiem finanšu līdzekļiem pārskaitīta starpniekuzņēmumam, kā arī uz "airBaltic" amatpersonas un kādas fiziskas personas privātajiem bankas kontiem dividenžu veidā.
Tādējādi esot slēpta šo līdzekļu noziedzīgā izcelsme un radīta to likumīgas izcelsmes šķietamība. KNAB rīcībā esošā informācija liecinot, ka iegūtos finanšu līdzekļus personas tālāk izmantoja studiju apmaksai un mājas būvniecībai.
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Fiziskajai personai KNAB inkriminē dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanas, krāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas atbalstīšanu.
Papildus tam KNAB rosinājis prokuratūrai turpināt pirmstiesas izmeklēšanas laikā sākto piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas procesu pret juridisko personu, kuras interesēs "airBaltic" amatpersona izdarīja noziedzīgos nodarījumus.
KNAB 30. septembrī nodeva kriminālprocesa materiālu prokuratūrai. Pašlaik prokuratūra kā procesa virzītāja lemj par šī 2025. gada 2. septembrī sāktā kriminālprocesa turpmāko virzību.