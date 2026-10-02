Vēlētāju aktivitāte augstāka nekā iepriekš, taču politologs brīdina nesteigties ar secinājumiem
Pēc līdzšinējās balsošanas aktivitātes vēl ir pāragri izdarīt secinājumus, vai kopējā vēlētāju līdzdalība Saeimas vēlēšanās būs lielāka nekā iepriekšējās, balsošanas aktivitātes rādītājus vērtēja politologs Juris Rozenvalds.
Saeimas vēlēšanās balsis līdz šim nodevuši 174 517 jeb 11,2% no 1 557 615 balsstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati.
Politologs norādīja, ka līdzšinējā aktivitāte gan izskatoties lielāka nekā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, tomēr atšķirīgais balss nodošanai glabāšanā atvēlētais laiks neļauj šos rādītājus viennozīmīgi salīdzināt un izdarīt secinājumus par kopējo līdzdalību.
Viņa vērtējumā iespēja nodot balsi glabāšanā piecas dienas iepriekšējo trīs vietā kopumā ietekmē vēlētāju aktivitāti. Savukārt iespējai vēlāk mainīt glabāšanā nodoto balsi politologs nepiešķir tik būtisku nozīmi.
Rozenvalds norādīja, ka precīzākas prognozes par gala rezultātiem varēs veikt rītdien pēc plkst. 12 un pēc plkst. 16.
Politologs pauda cerību, ka plašie aicinājumi doties balsot veicinās vēlētāju līdzdalību. Viņam ir sajūta, ka cilvēki, iespējams, apzinās šo vēlēšanu īpašo nozīmi. Spriežot pēc politisko līderu atbildēm, šīs vēlēšanas, viņaprāt, vairāk ir par vērtībām nekā ekonomiku, lai gan ekonomiskā atpalicība un citi ekonomikas jautājumi tiek plaši apspriesti.
Kā vienu no galvenajiem, izšķirošajiem šo vēlēšanu vērtību jautājumiem politologs minēja attieksmi pret Ukrainu un Krieviju. Tāpat viņš izcēla Stambulas konvenciju, kas viņa ieskatā iezīmē jautājumu, vai Latvija ir vienotā ierindā ar citām Eiropas valstīm. Viņa ieskatā tieši šie ir vieni no šo vēlēšanu centrālajiem vērtību jautājumiem, par kuriem vēlētājiem ir iespēja izdarīt izvēli.
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CVK dati liecina, ka piektdien reģistrēta vislielākā vēlētāju aktivitāte, salīdzinot ar pārējām šīs nedēļas darba dienām.
Visas šīs nedēļas darba dienas vēlētāji varēja nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. CVK skaidro, ka šis balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi.
2. oktobrī balsi glabāšanā nodevuši 58 680 cilvēku. 1. oktobrī balsi glabāšanā nodeva 27 670 vēlētāju. 30. septembrī vēlēt ieradās 44 804 balsotāju. 29. septembrī vēlēšanu iecirkņus Latvijā apmeklēja 17 443, bet 28. septembrī - 21 013 vēlētāju.
14. Saeimas vēlēšanās pirms četriem gadiem balss nodošana glabāšanā bija iespējama tikai trīs dienas un limitētā skaitā iecirkņu, un toreiz līdz vēlēšanu dienai balsis paspēja nodot ap 63 300 balsotāji jeb 4,11% no balsstiesīgo kopskaita. Savukārt kopējā aktivitāte vēlēšanās togad sasniedza 59,41% no balsstiesīgajiem.
Saeimas vēlēšanas notiks sestdien.