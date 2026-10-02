Aizsardzības ministrija komentē Latvijas neuzaicināšanu "NATO nākotnes" lemšanā
Latvijas Aizsardzības ministrija (AM) komentējusi ziņu par Latvijas neuzaicināšanu uz NATO sanāksmi Polijā, kur būtu lemts par "NATO nākotni".
Ministrija par pārspīlētu uzskata vērtējumu, ka šonedēļ Polijā bez Latvijas dalības būtu lemts par "NATO nākotni".
Izdevums "Politico" ziņoja, ka ASV aizsardzības ministra vietnieks Elbridžs Kolbijs šonedēļ Polijā organizējis sanāksmi, uz kuru Pentagons nav uzaicinājis ne tikai Baltijas valstis, bet arī Lielbritāniju un Franciju. Medija avoti sprieduši, ka šī tikšanās varot būt aizsākums darba grupai NATO nākotnes apspriešanai.
Publikācijā paustas diplomātu bažas, ka ASV administrācija dod priekšroku atsevišķiem sabiedrotajiem, tādējādi riskējot vēl vairāk sašķelt aliansi, kas jau saskaras ar pieaugošu Krievijas agresiju un izsīkušiem ieroču krājumiem. “Mēs darām visu, kas no mums tiek prasīts,” sacīja kādas uz sanāksmi neuzaicinātas sabiedrotās valsts amatpersona. “Mēs cenšamies saprast, kādi ir kritēriji un kāds ir šo sanāksmju mērķis. Pagaidām mums nav sniegts daudz informācijas.” Baltais nams neatbildēja uz lūgumu sniegt komentāru, savukārt Pentagons komentārus atteicās sniegt.
Tikmēr Latvijas AM aģentūrai LETA šo sanāksmi nopvērtēja kā vienu no dažādu formātu tikšanās reizēm. Pēc AM pārstāvju paustā, ASV ar Latviju un pārējām Baltijas valstīm regulāri konsultējas citos formātos par NATO aizsardzības spējām, atturēšanu un reģiona drošību. Tiešais Latvijas un ASV dialogs turpinoties arī augstākajā aizsardzības politikas līmenī.
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Piemēram, aizsardzības ministrs Raivis Melnis šonedēļ Vašingtonā ticies arī ar "Bergenas formāta" vadītāju Kolbiju, lai pārrunātu aktuālo drošības situāciju un ASV drošības garantijas Latvijai, Krievijas radītos draudus un tās uzsākto karu Ukrainā.
AM vēlreiz izceļ, ka Baltijas valstis ir starp NATO līderēm attiecībā uz ieguldījumiem aizsardzībā un tās "turpina īstenot nepieciešamos ieguldījumus, lai panāktu NATO klātbūtnes paplašināšanu Baltijas reģionā uz zemes, jūrā un gaisā".
ASV militārā klātbūtne Baltijas valstīs tiek nostiprināta - Lietuvas un Igaunijas augstākās amatpersonas nupat vēstīja par nākamo ienākošo ASV spēku rotāciju, savukārt Latvijā ASV klātbūtne ir bijusi nepārtraukta kopš 2014. gada, vērtē ministrija.
Bergenas formāts, kurā šonedēļ notikusi tikšanās, ir neformāls atsevišķu sabiedroto konsultāciju formāts, nevis NATO lēmumu pieņemšanas institūcija, klāsta AM un uzsver, ka jautājumi par NATO stratēģisko virzību, kolektīvo aizsardzību un alianses nākotni tiek apspriesti un lemti Ziemeļatlantijas padomē. Paralēli Ziemeļatlanijas padomei eksistē desmitiem citu formātu, piemēram, Apvienoto reaģēšanas spēki (JEF) Ziemeļu grupa vai Bukarestes devītnieks.
Tāpat ik gadu norisinās ASV un Baltijas valstu stratēģiskais dialogs, no kuriem pēdējais norisinājās 2026. gada septembrī Rīgā. Tādēļ izskanējušais formulējums, ka Bergenas formātā tikšot lemts par "NATO nākotni", ir pārspīlēts, uzskata ministrija, kura sagaida, ka par šīs nedēļas tikšanos tiks informēti visi NATO sabiedrotie.
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Pirms tam Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) norādīja, ka ASV ar Baltijas valstīm jautājumus par NATO nākotni apspriež arī citos formātos. Viņš skaidroja, ka ASV ir Latvijas sabiedrotais, un sarunas par to, kā Eiropai uzņemties lielāku atbildību par NATO konvencionālajām spējām, notiek vairākos formātos. "Publiski izskanējušais ir tikai viens no tiem, ar Baltijas valstīm ASV šos jautājumus pārrunā arī citos formātos," uzsvēra Kulbergs. Viņš norādīja, ka Latvijas nostāja nemainās - NATO ir viena alianse, tāpēc par sarunu rezultātiem, tāpat kā līdz šim, jābūt informētiem visiem sabiedrotajiem.