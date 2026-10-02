Saeimas vēlēšanās jau nobalsojuši 11,38% vēlētāju, noskaidroti aktīvākie un kūtrākie novadi
Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 177 319 jeb 11,38% no 1 557 615 balsstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati.
Piektdien reģistrēta vislielākā vēlētāju aktivitāte, salīdzinot ar pārējām šīs nedēļas darba dienām.
Rīgas vēlēšanu apgabalā balsis kopumā nodevuši 71 797 jeb 11,38% balsstiesīgo. Šajā skaitlī iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Pasta balsošanā par nobalsojušo vēlētāju skaitu uzskata vēlētāju skaitu, kuriem nosūtīti balsošanas materiāli un kuri nav nobalsojuši vai nodevuši balsi glabāšanā iecirknī klātienē, skaidro CVK.
Reģionos lielākā aktivitāte piecās dienās bijusi Vidzemē, kur savu balsi glabāšanā nodevuši 50 567 vēlētāji jeb 12,61%, Zemgalē aktivitāte bijusi 10,2% - līdz šim uz vēlēšanu iecirkņiem devušies 20 338 pilsoņi. Kurzemē savu balsi glabāšanā nodevuši 18 475 cilvēki jeb 10,61%, bet Latgalē līdz šim ir nobalsojuši 16 143 vēlētāji, kas ir 8,78% no balsstiesīgajiem.
Vislielākā aktivitāte līdz šim bijusi Saulkrastu novadā, savukārt viszemākā - Rēzeknes novadā.
Visas šīs nedēļas darba dienas vēlētāji varēja nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. CVK skaidro, ka šis balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi.
14. Saeimas vēlēšanās pirms četriem gadiem balss nodošana glabāšanā bija iespējama tikai trīs dienas un limitētā skaitā iecirkņu, un toreiz līdz vēlēšanu dienai balsis paspēja nodot ap 63 300 balsotāji jeb 4,11% no balsstiesīgo kopskaita. Savukārt kopējā aktivitāte vēlēšanās togad sasniedza 59,41% no balsstiesīgajiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Saeimas vēlēšanas norisināsies sestdien.