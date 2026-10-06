Dzintaru veikalā pie Reimāra Grīnvalda
Reimārs Grīnvalds izrāda dzintara rotu kolekciju.
Sabiedrība
Šodien 05:15
10 tūkstoši par omes krellēm - pārspīlējums vai reāla cena? Reimārs turpina dzimtas arodu jau trešajā paaudzē un atklāj dzintara noslēpumus
Klausoties “City Amber” īpašnieka Reimāra Grīnvalda stāstījumā par dzintaru, laiks paskrien nemanot. Tik interesants ir šis senais akmens, no kura rotas Reimāra ģimenē darina jau trešajā paaudzē.
Kas tad ir dzintars un ar ko tas ir tik īpašs? Dzintars ir pārakmeņojušies koku sveķi, kas gadsimtiem ilgi ir cienīti sava skaistuma un unikālo īpašību dēļ. Dzintara rotaslietas ir ne tikai skatam tīkamas, tiek uzskatīts, ka tām ir ārstnieciskas īpašības. Reimārs pats dzirdējis stāstus, kad dzintara rotas izdziedējušas kādu kundzi no vairogdziedzera saslimšanas. Dzintars ir arī lielisks ieguldījums, jo laika gaitā savu popularitāti nezaudē.