"Cert.lv" informē par kiberdrošības apdraudējumu līmeni pirms Saeimas vēlēšanām
Kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" pavēstījusi, kāds ir kiberdrošības apdraudējumu līmenis pēdējā dienā pirms Saeimas vēlēšanām.
Arī šodien, pēdējā dienā pirms vēlēšanām, Latvijas kibertelpā nav konstatēti ar vēlēšanu norisi saistīti apdraudējumi vai kiberdrošības incidenti. Veicot kibertelpas uzraudzību, konstatētas vairākas tīmekļa vietnes, kuru nosaukumi ir līdzīgi atsevišķu valsts iestāžu vai mediju tīmekļa vietnēm, taču ļaundabīgs vai krāpniecisks saturs vietnēs konstatēts netika, paziņoja "Cert.lv".
Tiek turpināta vietņu pastiprināta uzraudzība. Lai arī kopējais kiberapdraudējumu līmenis valstī saglabājas augsts, situācija šobrīd vērtējama kā stabila. Līdz šim nav novērotas aktivitātes, kuras varētu radīt ietekmi uz vēlēšanu procesu.
"Cert.lv" sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām turpina pastiprināti uzraudzīt Latvijas kibertelpu un ir gatava operatīvi reaģēt potenciālu kiberapdraudējumu gadījumā.
Savukārt fizisku apdraudējumu novēršanai Nacionālie bruņotie spēki (NBS) kopā ar NATO sabiedrotajiem vēlēšanu laikā pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus, kā arī turpina sniegt atbalstu Valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā.
Aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu, tādēļ kaujas gatavība NBS kopumā ir saglabāta ikdienas līmenī.
Jau ziņots, ka šonedēļ notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās uz vietām parlamentā pretendē 14 partiju saraksti, bet socioloģiskās aptaujas liecina, ka parlamentā varētu iekļūt aptuveni puse no tām.