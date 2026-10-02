Saeimas vēlēšanu laikā NBS pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) kopā ar NATO sabiedrotajiem vēlēšanu laikā pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus, kā arī turpina sniegt atbalstu Valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā, pavēstīja NBS.
Aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu, tādēļ kaujas gatavība NBS kopumā ir saglabāta ikdienas līmenī.
Jau ziņots, ka šonedēļ notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās uz vietām parlamentā pretendē 14 partiju saraksti, bet socioloģiskās aptaujas liecina, ka parlamentā varētu iekļūt aptuveni puse no tām.
Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba kārtībā no 5. oktobra plānots iekļaut tikšanās ar to politisko partiju un partiju apvienību pārstāvjiem, kuras saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 15. Saeimas vēlēšanu provizoriskajiem rezultātiem būs ievēlētas Saeimā. Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra komunikācijas speciālists Reinis Grāvītis pavēstīja, ka informācija par tikšanos laiku un masu mediju iespējām tiks precizēta.