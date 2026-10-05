Tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju piedāvā iespēju palielināt darba stāžu un pārrēķināt pensiju
Saeimas izskatīšanai tiek virzīti grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas ļautu iedzīvotājiem brīvprātīgi veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas par noteiktiem periodiem no 1991. gada 1. janvāra līdz 1995. gada 31. decembrim.
Tas dotu iespēju palielināt apdrošināšanas stāžu, kas nākotnē varētu nozīmēt lielāku vecuma pensiju vai bezdarbnieka pabalstu.
"Šis jautājums tiek apspriests jau daudzus gadus. Ir bijušas daudzas diskusijas par to, kā novērst netaisnību situācijās, kad tas, kam cilvēks veltījis daļu savas dzīves – mācībām, bērnu audzināšanai vai tuvinieka aprūpei –, šobrīd pilnībā netiek ieskaitīts apdrošināšanas stāžā. Tāpēc ir svarīgi, ka beidzot esam nonākuši līdz konkrētam risinājumam. Tā ir taisnīguma un cieņas izpausme pret tūkstošiem mūsu iedzīvotāju," uzsver Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš.
Daudziem iedzīvotājiem darba stāžā netika ieskaitīti atsevišķi periodi no 1991. līdz 1995. gadam, kad viņi nestrādāja algotu darbu un par viņiem netika veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tā kā iepriekš noteiktie iemaksu veikšanas termiņi bija beigušies, līdz šim vairs nebija iespējas šos gadus ieskaitīt savā stāžā.
Trešdien, 30. septembrī, Saeimas Sociālo un darba lietu komisija grozījumus vienbalsīgi atbalstīja. Šonedēļ tie tiks nodoti izskatīšanai Saeimā.
Grozījumi atjaunos iespēju brīvprātīgi veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas par šādiem Latvijā pavadītiem periodiem:
- mācībām augstākajās un citās izglītības iestādēs pēc vidējās izglītības iegūšanas;
- pēcdiploma izglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu;
- bērna kopšanu, ja māte audzinājusi bērnu līdz astoņu gadu vecumam;
- I grupas invalīda, bērna ar invaliditāti līdz 16 gadu vecumam vai personas, kura sasniegusi 80 gadu vecumu, aprūpi.
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Veicot brīvprātīgās iemaksas, iedzīvotāji varētu būtiski palielināt ikmēneša pensiju:
- par vienu stāža mēnesi – veicot 8,60 eiro iemaksu, pensija vidēji palielinātos par 1,95 eiro mēnesī jeb aptuveni 23,30 eiro gadā;
- par vienu stāža gadu – veicot 103,20 eiro iemaksu, pensija vidēji palielinātos par 23,35 eiro mēnesī jeb aptuveni 280,10 eiro gadā;
- par trim stāža gadiem – veicot 309,60 eiro iemaksu, pensija vidēji palielinātos par 70,02 eiro mēnesī jeb aptuveni 840,20 eiro gadā;
- par pieciem stāža gadiem – veicot 516 eiro iemaksu, pensija vidēji palielinātos par 116,70 eiro mēnesī jeb aptuveni 1400,40 eiro gadā.
Iemaksas varēs veikt arī iedzīvotāji, kuriem pensija jau ir piešķirta. Pēc iesnieguma saņemšanas un iemaksu veikšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pensiju pārrēķinās un palielinās. Kopējā apdrošināšanas stāža palielināšana var pozitīvi ietekmēt arī bezdarbnieka pabalsta aprēķinu un koeficientus, ko piemēro ikgadējā pensiju indeksācijā.
Brīvprātīgās iemaksas apmērs par katru mēnesi būs 1% no minimālās mēneša darba algas, kas būs spēkā iemaksas veikšanas gadā. Piemēram, ja 2028. gadā minimālā alga būs 860 eiro, iemaksa par vienu mēnesi būs 8,60 eiro.
Plānots, ka likums stāsies spēkā 2027. gada 1. jūlijā. Līdz 2027. gada 30. jūnijam Ministru kabinetam būs jāizdod noteikumi, kuros precizēta informācijas saņemšanas un iemaksu veikšanas kārtība. Paredzams, ka iedzīvotāji brīvprātīgās iemaksas varēs sākt veikt no 2027. gada 1. oktobra.