Jānis Deksnis (foto: Valsts policija)
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Šodien 14:49
Meklē 29. septembrī pazudušo Jāni Deksni, kurš pēdējo reizi redzēts Avotu un Lienes ielas krustojumā Rīgā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1978. gadā dzimušo Jāni Deksni. Vīrietis šā gada 29. septembrī pa dienu izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Valmieras ielā, pēdējo reizi redzēts pulksten 16.00 Avotu un Lienes ielas krustojumā.
Jānis Deksnis (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 175 cm, pelēkzaļām acīm, slaids, tumšiem nedaudz iesirmiem matiem. Bija ģērbies pelēkā darba kombinezonā, zaļā darba jakā un melnās sporta kurpēs.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!