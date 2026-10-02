Rinkēvičs uzreiz pēc Saeimas vēlēšanām sāks politiskās konsultācijas ar ievēlētajām partijām
Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba kārtībā no 5. oktobra plānots iekļaut tikšanās ar to politisko partiju un partiju apvienību pārstāvjiem, kuras saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 15. Saeimas vēlēšanu provizoriskajiem rezultātiem būs ievēlētas Saeimā.
Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra komunikācijas speciālists Reinis Grāvītis pavēstīja, ka informācija par tikšanos laiku un masu mediju iespējām tiks precizēta.
15. Saeimas vēlēšanas uz vietām parlamentā pretendē 14 partiju saraksti, bet socioloģiskās aptaujas liecina, ka parlamentā varētu iekļūt aptuveni puse no tām.
Tikmēr Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris piektdien pavēstīja, ka Saeimas vēlēšanu process pašlaik rit "patīkami gludi", lai arī ir nelielas "aizķeršanās normas robežās". Lūgts novērtēt gatavību vēlēšanām "tehniski un citādi", intervijā TV3 Zviedris iesaistīto struktūru gatavību vēlēšanām "bez tehnikas" novērtēja ar 9, bet "tehnika ir tehnika" un par tās nekļūdīgu darbu garantijas nevarot sniegt. Zviedris solīja, ka CVK centīsies panākt, lai neviena balsotāja balss neietu zudumā, neskatoties uz dažādām iespējamām ķibelēm.
CVK vadītājs cerīgi skatās, ka vēlētāju aktivitāte šajās vēlēšanās varētu būt gana augsta, jo radītas plašas iespējas nobalsošanai gan vēlēšanu dienā, gan pirms tās.
Rīt Latvijā notiks Saeimas vēlēšanas, bet iepriekšējā balsošanā balsis var nodot vēl arī šodien. Līdz šim 15. Saeimas vēlēšanās balsis jau nodevuši 115 836 jeb 7,44% balstiesīgo.
14. Saeimas vēlēšanās pirms četriem gadiem balss nodošana glabāšanā bija iespējama tikai trīs dienas un limitētā iecirkņu skaitā, un toreiz līdz vēlēšanu dienai balsis paspēja nodot ap 63 300 balsotāji jeb 4,11% no balstiesīgo kopskaita. Savukārt kopējā aktivitāte vēlēšanās togad sasniedza 59,41% no balstiesīgajiem.