Pirmās salnas un slapjš sniegs: Vilis Bukšs prognozē, kādi laikapstākļi gaidāmi oktobrī
Oktobris Latvijā varētu būt nedaudz siltāks par ierasto, taču rudens gaitā gaidāmas arī salnas, vēsāks laiks un, iespējams, pirmais slapjais sniegs. Tā, balstoties uz dabas vērojumiem un senajiem ticējumiem, prognozē dabas vērotājs Vilis Bukšs.
Oktobris latviešu tradīcijās tiek dēvēts par Veļu, Zemliku un Lietus mēnesi. Miķeļos, 29. septembrī, sākoties Ilgu laikam, senatnē pieminēti mirušie tuvinieki un godāti veļi. Arī laikapstākļiem šajā laikā piešķirta īpaša nozīme, jo pēc dabas zīmēm centās paredzēt gaidāmo ziemu.
Oktobra sākums vēl būs salīdzinoši silts
Pēc Bukša vērojumiem oktobra pirmās desmit dienas varētu būt samērā siltas un pārsvarā bez ilgstošiem nokrišņiem. Dienas laikā gaisa temperatūra varētu sasniegt +13 līdz +18 grādus.
Laikapstākļi lielākoties būs mainīgi – mākoņi mīsies ar sauli, bet vakaros, vējam pierimstot, daudzviet veidosies migla. Skaidrākās naktīs temperatūra vietām var noslīdēt līdz nullei, un zāles virskārtā iespējama pirmā salna.
Ap 12. oktobri laiks kļūs vēsāks
Ap Vecmiķeli, 12. oktobrī, gaidāms vēsāks laiks un vairāk nokrišņu. Oktobra vidū, iegriežoties ziemeļu puses vējiem, dienas temperatūra varētu pazemināties līdz +7...+12 grādiem.
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Naktīs salna šajā laikā jau iespējama daudzviet Latvijā. Savukārt Latvijas ziemeļaustrumos lietum varētu pievienoties arī slapjš sniegs.
Arī senie ticējumi šim datumam piešķir nozīmi. Ja Vecmiķelī uzkrīt sniegs, ticējums vēsta, ka līdz ziemai vēl jāgaida septiņas nedēļas. Ja dzērves jau aizlidojušas, tiekot paredzēta agra un auksta ziema.
Oktobra otrā puse – atkal siltāka?
Mēneša otrajā pusē laikapstākļi varētu būt mainīgi. Ja ap 20. oktobri vēl gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, vēlāk varētu iestāties pārsvarā sauss un rudenīgi silts laiks.
Dienas temperatūra varētu turēties +8...+13 grādu robežās, bet naktis būs dzestras un daudzviet iespējama salna.
Oktobra izskaņā kļūs vēsāks – dienas laikā ap +5...+10 grādiem, vietām iespējami nelieli un īslaicīgi nokrišņi.
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Ko Bukšs prognozē ziemai?
Pēc dabas vērotāja teiktā, līdzīgi laikapstākļi varētu saglabāties arī novembrī, vismaz līdz Mārtiņiem – 10. novembrim. Pēc tam aukstums kļūšot jūtamāks, un neliela ziema novembra pēdējā nedēļā varētu ierasties Latvijas ziemeļaustrumos.
Savukārt, raugoties uz gaidāmo ziemu, Bukšs, balstoties uz dabas zīmēm, prognozē, ka tās pirmā puse varētu būt samērā maiga, bet ar nokrišņiem bagāta. Kopumā ziema, pēc viņa vērojumiem, varētu paiet bez ilgstoša barga sala.
Ko par ziemu vēsta oktobra ticējumi?
Latviešu ticējumos oktobra laikapstākļiem ir daudz dažādu skaidrojumu. Ja oktobris ir skaidrs un sauss, paredzēta vējaina ziema. Ja oktobrī vēl ir siltas dienas, ticējums sola siltus Ziemassvētkus.
Savukārt, ja Veļu laikā ir daudz miglas, tiek paredzēta sniegaina ziema. Jauks oktobris tradicionāli tiek saistīts ar agru un skaistu pavasari.
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Viens no interesantākajiem ticējumiem vēsta: ja oktobris sākas ar siltu laiku, tas ar aukstu aiziet, bet, ja sākas ar aukstu, tad beidzas ar siltu.
Bukšs norāda, ka šī gada oktobris kopumā pēc dabas vērojumiem varētu būt nedaudz siltāks par klimatisko normu, bet nokrišņu daudzums – tuvs vidējam.