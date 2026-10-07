“Rīgas Pantomīmas” 70 gadu jubileju atzīmēs ar izstādi “Pieskarties debesīm. Atdzimšana 1996-2026”
Atzīmējot “Rīgas Pantomīmas” 70 gadu jubileju, VEF Kultūras pilī no 13. oktobra līdz 29. novembrim būs skatāma izstāde “Pieskarties debesīm. Atdzimšana 1996–2026”. Tā veidota kā ieskats ansambļa radošā mantojuma pēctecībā, apvienojot HISTRIONS biedrības kolekcijās saglabātās fotogrāfijas, izrāžu plakātus un citus vizuālos materiālus.
Izstādes nosaukums “Atdzimšana” saistīts ar 1996. gada izrādi, kas tapa pēc ilgāka ansambļa darbības pārtraukuma. Tajā tika atjaunoti agrāk radīti darbi, tostarp “Ziemeļmeita”, tēlaini sasaistot iestudējumu ar tā pirmajiem lomu izpildītājiem Laimu Eglīti un Jāni Anmani.
Pēc trīsdesmit gadiem “Atdzimšanas” ideja “Rīgas Pantomīmas” 70 gadu jubilejas programmā tiek aktualizēta vēlreiz – pie klasiskās pantomīmas darbiem atgriežoties bijušajiem ansambļa dalībniekiem.
Izstādes centrā – “Histrionu mistērija”
Izstādes centrālo daļu ieņem “Histrionu mistērija”. Tās pirmizrāde notika 1971. gadā, Roberta Ligera 40 gadu jubilejas gadā, savukārt pēdējā izrāde – 2011. gadā, viņa 80 gadu jubilejā.
Četrdesmit gadu ilgo iestudējuma skatuves vēsturi ekspozīcijā dokumentē Raimonda Daugavieša 1976.–1979. gada fotogrāfijas un Valda Majevska 2011. gada fotogrāfijas.
Abu periodu materiālu sastatījums ļauj salīdzināt iestudējuma tēlus, izpildītājus un vizuālās interpretācijas dažādos ansambļa darbības posmos.
Pārējā ekspozīcijas daļa ar izrāžu plakātiem un fotogrāfijām iezīmēs “Rīgas Pantomīmas” radošā darba attīstību.
Izstādes idejas autors un dizainers ir Valdis Majevskis.
“Rīgas Pantomīmai” – 70
“Rīgas Pantomīmas” pirmsākumi meklējami 1956. gadā, kad Būvstrādnieku Kultūras namā jeb “Celtniekos” sanāca spēlēt griboši jaunieši, kurus vadīja tikko teātra fakultāti beigušais Roberts Ligers. 1967. gadā ansamblis ieguva nosaukumu “Rīgas Pantomīma”, bet kopš 1973. gada tā mājvieta ir VEF Kultūras pils.
Septiņu gadu desmitu laikā mainījušās mīmu paaudzes, tapuši jauni iestudējumi un mainījies laikmets, taču no paaudzes paaudzē turpināta kustības, mīmikas, mūzikas un klusuma valoda.
Kopš 2013. gada “Rīgas Pantomīmas” mākslinieciskais vadītājs un režisors ir Andris Apinis. Ansambļa tradīcija turpinās arī jaunākajos oriģināliestudējumos – “KINOmānija”, “Orķestromīma” un 2025. gadā tapušajā poētiski filozofiskajā triloģijā “Jūra”.
Izstāde “Pieskarties debesīm. Atdzimšana 1996–2026” VEF Kultūras pilī būs skatāma no 13. oktobra līdz 29. novembrim.