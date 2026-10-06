“Rīgas Pantomīmai” - 70: deviņas mīmu paaudzes un tradīcija, kas turpinās
“Rīgas Pantomīma” atzīmē 70 gadu jubileju. Deviņās mīmu paaudzēs ansamblis izveidojis savu kustības, mūzikas un klusuma valodu, bet tā vēsture saistīta gan ar Latvijas teātra un kustību mākslas personībām, gan ar desmitiem oriģināliestudējumu. Šodien Roberta Ligera aizsākto tradīciju turpina ansamblis Andra Apiņa vadībā.
Kustību mākslai Latvijā ir netveramas robežas – no tradicionāla teātra līdz modernajam baletam, un kaut kur pa vidu savu vietu atradusi arī “Rīgas Pantomīma”. Tās ilggadīgais pazinējs, dejotājs un baleta kritiķis Ēriks Tivums savulaik rakstīja, ka pantomīmas saknes Latvijā ir dziļi rokamas un meklējamas Eiropas dejas un plastikas kultūras kontekstā.
“Rīgas Pantomīma” Latvijas kultūras kanonā tika iekļauta 2008. gadā, īpaši izceļot Roberta Ligera vadītā ansambļa darbību 20. gadsimta 60. gadu beigās un 70. gados.
Sākums – teātris ar spītību un bez vārda
Ansambļa pirmsākumi meklējami 1956. gadā, kad Būvstrādnieku Kultūras namā jeb “Celtniekos” sanāca teātra fakultātē netikuši, bet spēlēt griboši jaunieši. Viņus vadīja tikko teātra fakultāti beigušais Roberts Ligers.
Sākotnēji ansamblis sevi dēvēja par teātra runas studiju, vēlāk – par grupu “AHA”, un iestudēja arī klasisku teātri jeb izrādes ar vārdiem. Ar laiku ansamblis no runātā vārda atteicās. 1967. gadā Ligers to pārdēvēja par “Rīgas Pantomīmu”, savukārt kopš 1973. gada par ansambļa mājvietu kļuva VEF Kultūras pils.
Lielā skatuve deva iespēju veidot apjomīgas filozofiskas izrādes, tostarp “Histrionu mistēriju”, kuru Ligers uzskatīja par savas pantomīmas skolas vizītkarti.
Pirmās sešas mīmu paaudzes līdz 90. gadu sākumam radīja 27 oriģinālprogrammas. Tapa gan lielas poētiski filozofiskas izrādes – “Ceļš”, “Simfonija”, “Jautrais Olimps”, “Kurpe”, “Maize”, “Quo vadis?”, “Ak, tu mana tēvu zeme” un citas –, gan atsevišķu etīžu un mazo pantomīmu virknējumi.
Komēdiju izrādes, īpaši 80. gados, bijušas izpārdotas, savukārt lielās filozofiskās izrādes reizēm pulcējušas tikai nedaudzus skatītājus. Padomju stagnācijas gados skatītāji centušies nākt jau uz ģenerālmēģinājumiem, jo tie vēl bija necenzēti un atsevišķi fragmenti vai ainas līdz pirmizrādei varēja tikt izņemti.
“Rīgas Pantomīmai” – 70: deviņas mīmu paaudzes un tradīcija, kas turpinās
No “Rīgas Pantomīmas” – tālāk Latvijas kultūrā
Katrs, kurš bijis “Rīgas Pantomīmā”, sevī nesis daļu no tās, attīstot, pārveidojot vai pat protestējot pret iegūto pieredzi.
Savus teātrus, skolas vai studijas izveidojuši vairāki ansambļa dalībnieki. Ansis Rūtentāls izveidoja kustību teātri, Modris Tenisons dibināja pantomīmas teātri Kauņā, Viktors Busigins attīstīja savu pantomīmas stilu un klaunādi. Ar ansambli saistīti arī Edgars Savickis, Herberts Laukšteins un Alvis Hermanis.
“Rīgas Pantomīmas” sastāvā ilgāku vai īsāku laiku bijušas arī daudzas vēlāk Latvijas kultūras dzīvē pazīstamas personības – mākslinieks Jānis Anmanis, fotogrāfs Valts Kleins, aktieris Andrejs Možeiko, bet ansambļa pirmsākumos – Juris Strenga, Ilze un Uldis Vazdiki.
Roberts Ligers sadarbojies arī ar horeogrāfiem Alfrēdu Spuri un Māri Koristinu, komponistiem Pēteri Plakidi, Imantu Kalniņu, Eino un Oskaru Kolistiem, scenogrāfiem Andri Freibergu un Ilmāru Blumbergu.
Neprofesionālie, neformālie un neērtie
“Rīgas Pantomīmas” darbību būtiski noteica tās neprofesionālais statuss. Jaunībai bija savas priekšrocības – maksimālisms un dumpinieciskums –, taču bija arī mīnusi. Mīmi profesijas vai ģimenes dēļ bija spiesti ansambli pamest.
Vēl viens faktors bija paša Roberta Ligera smagais raksturs, par kuru viņš runāja atklāti. Ligers lepojās, ka ir Eduarda Smiļģa skolnieks, arī tajā ziņā, ka ir despots.
No Smiļģa teātra skolas nāca arī ansambļa princips, kustību vieglums, ātrums, klusums, ritma maiņa, kompozīcija, dinamika un ķermeņa stāvokļa izteiksmīgums.
Ligers bija gan aktieris, gan režisors un dramaturgs. Viņam īpaši svarīga bija domu apmaiņa ar ansambli, un daļēji tā notika ar ansambļa dienasgrāmatu palīdzību. Tajās tika fiksēta ansambļa dzīve, darba un kopības sajūta. Ne visas dienasgrāmatas saglabājušās līdz mūsdienām, taču esošās tiek glabātas un arhivētas.
“Atdzimšanas ansamblis”
Roberts Ligers uzskatīja, ka “Rīgas Pantomīmas” ansamblī ir septiņas mīmu paaudzes un gandrīz visas savu meistarību nodevušas nākamajai.
1993. gadā ansamblī iestājās krīze, bet 1995. gadā Ligers izsludināja jaunu uzņemšanu. Uz aicinājumu atsaucās vairāk nekā 60 jauniešu. 1996. gada novembrī izrādes “Atdzimšana” pirmizrādē uz skatuves kāpa 22 jaunie mīmi, vienlaikus atzīmējot ansambļa 40 gadu jubileju.
Septītā paaudze pakāpeniski apguva vēsturiskās un klasiskās “Rīgas Pantomīmas” etīdes un izrādes, vienlaikus veidojot jaunus oriģināldarbus – “Tas esi tu pats”, “Muļķības šovs – Alleluja”, “Naktī tapa gaisma” un citus.
Robertam Ligeram “Atdzimšanas ansamblis” bija atdzimšana arī vārda tiešā nozīmē – iespēja atkal radoši darboties, atrast jaunus “tīrradņus” un veidot viņus par domubiedriem.
Šī paaudze nodrošināja pāreju uz nākamo “Rīgas Pantomīmas” posmu pēc tās dibinātāja un ilggadīgā vadītāja Roberta Ligera aiziešanas mūžībā 2013. gadā.
“Rīgas Pantomīma” Andra Apiņa vadībā
Pašreizējais ansambļa mākslinieciskais vadītājs un režisors Andris Apinis savas mīma gaitas “Rīgas Pantomīmā” sāka 2000./2001. gada sezonā.
Pēc Ligera aiziešanas Apinis sāka veidot savu režisora rokrakstu. Viņa pirmais oriģināliestudējums režisora statusā bija “p.m.ē.”, kas Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē “Gada izrāde 2014” ieguva augstāko pakāpi. 2020. gada skatē par režisora darbu izrādē “Viens no miljona” Apinis saņēma diplomu, bet 2022. gadā – diplomu par izrādes “KINOmānija” režiju.
“Viens no miljona” tapšana ir cieši saistīta ar Ligera mantojumu. Ligers savulaik bija vēlējies šo izrādi iestudēt “Rīgas Pantomīmā”, taču iecere netika īstenota. Apinis izveidoja izrādi kā sava veida Ligera radošās domas turpinājumu un veltījumu viņa piemiņai.
Ansambļa tradīciju turpina arī pēdējo gadu oriģināliestudējumi – “KINOmānija”, “Orķestromīma”, kā arī 2025. gadā tapusī poētiski filozofiskā triloģija “Jūra”, kas veidota, iedvesmojoties no Mikolaja Konstantīna Čurļoņa mūzikas un glezniecības.
“Rīgas Pantomīmas” tradīcija tādējādi nav tikai pagātnes mantojuma saglabāšana. Tā turpinās caur jaunām paaudzēm, jauniem režisoriskiem risinājumiem un oriģināliestudējumiem, saglabājot ansamblim raksturīgo kustības, mūzikas un klusuma valodu.
Skaidrība. Vienkāršība. Kaislība. Vēl no Smiļģa.
70 gadu jubileju atzīmēs ar izstādi un izrādēm
“Rīgas Pantomīmas” 70 gadu jubilejai VEF Kultūras pilī veltīta īpaša programma – izstāde un divas izrādes.
No 13. oktobra līdz 29. novembrim būs skatāma izstāde “Pieskarties debesīm. Atdzimšana 1996–2026”, kas veidota kā ieskats “Rīgas Pantomīmas” radošā mantojuma pēctecībā.
29. oktobrī skatītāji aicināti uz “Rīgas Pantomīmas” 70. dzimšanas dienai veltīto koncertizrādi “Orķestromīma”, kas tapusi sadarbībā ar Orķestri “Rīga”. Tajā pantomīmas kustību valoda sastapsies ar kino un animācijas filmu mūziku.
Savukārt 19. novembrī, “Rīgas Pantomīmas” 70. dzimšanas dienā, būs skatāms “Rīgas Pantomīmas” klasisko etīžu cikls, kurā uz skatuves atgriezīsies dažādos laikos kolektīva repertuārā bijušās etīdes. Ieeja – bez maksas.