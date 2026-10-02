Pārmaiņas nelegālajā tirgū un organizētās noziedzības vidē liecina par pieaugošiem valsts drošības riskiem
Latvijā nelegāli pieejamajos e-cigarešu šķidrumos arvien biežāk tiek konstatētas narkotiskās vielas, liecina Nodokļu un muitas policijas apkopotā informācija, kas 30. septembrī tika prezentēta Daugavpilī Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) rīkotajā seminārā “Tabakas un nikotīna produktu nelegālās izplatības ierobežošana”.
Vienlaikus tiesībaizsardzības iestāžu informācija liecina par būtiskām pārmaiņām nelegālajā tirgū – cigarešu kontrabandā iesaistītās organizētās noziedzības grupas arvien biežāk diversificē savu darbību un iesaistās arī citos noziedzīgos nodarījumos, bet cigarešu tirgū strauji pieaug viltojumu un nelegālās ražošanas nozīme. Šīs pārmaiņas parāda, ka tabakas un nikotīna produktu nelegālā aprite vairs nav tikai organizētās noziedzības un nenomaksātu nodokļu problēma, bet tā jau ir kļuvusi par nopietnu valsts iekšējās drošības risku.
VID, Nodokļu un muitas policijas, Valsts policijas, Valsts robežsardzes un nozares ekspertu diskusijā par nelegālā tabakas un nikotīna produktu tirgus tendencēm un regulējuma ietekmi, kā vadošie nelegālā tirgus attīstību stimulējošie faktori tika minēts pērn ieviestais garšu aizliegums, nikotīna daudzuma ierobežojumi un akcīzes nodokļa pieaugums. Tāpēc ieviešot jaunus ierobežojumus, daudz nopietnāk ir jāvērtē to iespējamā ietekme uz nelegālo apriti un organizēto noziedzību.
Nelegālās e-cigaretes kā ceļš uz narkotikām
Nodokļu un muitas policija kā vienu no jaunākajām tendencēm izceļ pieaugošo e-cigarešu pieprasījumu Eiropas Savienībā un to, ka e-cigarešu šķidrumos arvien biežāk tiek konstatētas arī narkotiskās vielas. Nelegālā e-cigarešu tirdzniecība galvenokārt notiek tiešsaistē, kas tiesībaizsardzības iestādēm rada papildu izaicinājumus šo produktu aprites kontrolē.
Tirgus dati norāda uz būtisku nelegālā e-cigarešu tirgus apjomu. Pētījumā par Latvijas beztabakas nikotīna produktu nozari secināts, ka 42,4% e-cigarešu tirgū nonākušas nelegāli, savukārt VID dati rāda, ka 2025. gadā legālajam patēriņam nodotā elektronisko cigarešu šķidruma apjoms samazinājies par 42,5%.
Organizētā noziedzība diversificē savu darbību
Nodokļu un muitas policija norāda uz būtisku tendenci – cigarešu kontrabandā iesaistītās organizētās noziedzības grupas arvien biežāk diversificē savu darbību un iesaistās arī citos noziedzīgos nodarījumos. Tas nozīmē, ka vieni un tie paši noziedzīgie tīkli, infrastruktūra un nelegāli iegūtie finanšu resursi var tikt izmantoti dažādu noziedzības veidu nodrošināšanai. Organizētās noziedzības darbība var aptvert ne tikai akcīzes preču nelikumīgu apriti, bet arī tādas jomas kā cilvēku kontrabanda, nelegālā imigrācija un cilvēktirdzniecība, tādēļ nelegālais tabakas tirgus arvien vairāk jāskata arī valsts iekšējās drošības kontekstā.
NMP kā vienu no prioritārajiem izaicinājumiem uzsver nepieciešamību efektīvāk izmantot pieejamos un piesaistīt papildu resursus, lai stiprinātu valsts spēju ilgtermiņā vērsties pret organizēto noziedzību. Nelegālais tabakas un nikotīna produktu tirgus nav tikai jautājums par neiekasētiem nodokļiem – tā radītā peļņa un izveidotie noziedzīgie tīkli var stiprināt organizētās noziedzības spējas un tikt izmantoti arī citu noziedzīgu darbību īstenošanai.
“Situācija ir būtiski mainījusies – mēs vairs nerunājam tikai par cigaretēm, kas pāri robežai tiek ievestas kontrabandas ceļā. Pieaug nelegālā ražošana un viltoto cigarešu īpatsvars, bet nelegālajā e-cigarešu apritē parādās arī ar narkotiskajām vielām saistīti riski. Vienlaikus organizētās noziedzības grupējumi diversificē savu darbību. Redzam arī otru problēmas pusi – pēc jaunu ierobežojumu ieviešanas legālajā tirgū būtiski sarūk šo produktu pārdošanas apjomi, taču tirgus dati un tirgotāju ikdienas novērojumi rāda, ka patērētāju pieprasījums nav pazudis. Daļa patēriņa ir pārcēlusies uz nelegālo tirgu, tostarp tirdzniecību internetā. Rezultātā zaudē valsts budžets, bet ieguvējs ir nelegālais tirgus un organizētā noziedzība. Tādēļ, pieņemot jaunus ierobežojumus, valstij ir jāvērtē arī to ietekme uz nelegālo apriti un vienlaikus jānodrošina tiesībaizsardzības iestādēm pietiekami resursi cīņai ar organizēto noziedzību,” norāda LTA prezidents Henriks Danusēvičs.
Kontrabandu arvien vairāk aizstāj nelegāla ražošana
Tiesībaizsardzības iestāžu dati atklāj būtisku nelegālā tirgus transformāciju. Nodokļu un muitas policija secina, ka cigarešu kontrabanda no trešajām valstīm samazinās, savukārt pieaug viltoto cigarešu ražošana Eiropas Savienības teritorijā.
To pašu tendenci fiksējis VID. Muitas pārvalde norāda, ka Latvijā pēdējos gados strauji aug viltoto cigarešu īpatsvars nelegālajā tirgū un arvien lielāku nozīmi iegūst nelegāla ražošana ES iekšienē.
Seminārā prezentētais KPMG 2026. gada pētījums rāda, ka kopējais cigarešu patēriņš Latvijā 2025. gadā samazinājās par 7 %, ko noteica legālā patēriņa kritums, savukārt nelegālā tirgus daļa sasniedza 18,7 %. Būtiski mainījusies arī nelegālā tirgus struktūra – pirmo reizi viltoto cigarešu apjoms nelegālajā tirgū pārsniedza kontrabandas cigarešu apjomu, viltojumiem veidojot 67 % no Latvijas nelegālā cigarešu tirgus.