Džons Malkovičs izrādē "Mūzikas kritiķis"
Nākamgad Rīgā viens no pasaulē pazīstamākajiem mūsdienu aktieriem Džons Malkovičs uzstāsies starptautiski atzītajā teātra iestudējumā “Mūzikas kritiķis” – asprātīgā un ...
Holivudas leģenda Džons Malkovičs Rīgā uzstāsies izrādē “Mūzikas kritiķis”
2027. gada 11. aprīlī plkst. 20.00 uz Xiaomi Arēnas skatuves Rīgā viens no pasaulē pazīstamākajiem mūsdienu aktieriem Džons Malkovičs uzstāsies starptautiski atzītajā teātra iestudējumā “Mūzikas kritiķis” – asprātīgā un intelektuālā koncertizrādē, kurā klasiskā mūzika sastopas ar teātri, mūsdienīgu stand-up komēdiju un izcilu aktierspēli.
Izrādes idejas un scenārija autors ir slavenais vijolnieks, komponists un diriģents Aleksejs Igudesmans.
Iestudējuma pamatā ir autentiskas vēsturiskas mūzikas recenzijas par Baha, Mocarta, Bēthovena, Šopēna, Brāmsa, Šūmaņa, Debisī, Prokofjeva, Pjacollas un citu izcilu pasaules komponistu klasiskās mūzikas darbiem. Asi kritiķu vērtējumi kļūst par materiālu asprātīgai spēlei, teatrālam stāstījumam un muzikālam dialogam.
Malkoviča un izcilo mūziķu ansambļa izpildījumā vēsturiskie teksti atdzīvojas uz skatuves, pārtopot intelektuālā komēdijā, kurā mūzika, ironija un aktierspēle pastāv līdzvērtīgi. Klasiskā mūzika šeit skan ne tikai kā koncertprogramma – tā iesaistās negaidītā sarunā ar mūsdienu humoru, teātri un stāstniecības mākslu.
Džons Malkovičs ir divkārtējs Oskara balvas nominants, Emmy balvas laureāts, BAFTA balvas nominants un trīskārtējs Golden Globe balvas nominants, kā arī leģendārās Čikāgas teātra kompānijas Steppenwolf līdzdibinātājs. Viņa karjera kino, teātrī un televīzijā ilgst jau vairāk nekā četras desmitgades, bet viņa radītie tēli jau sen kļuvuši par pasaules kultūras neatņemamu sastāvdaļu.
Starptautisku atzinību Malkovičs guvis ar lomām tādās filmās kā “Bīstamie sakari”, “Uz uguns līnijas”, “Būt Džonam Malkovičam”, “REDA”, kā arī seriālā “Jaunais pāvests” un citos projektos. Viņu raksturo neatkārtojama balss, spēcīga skatuves harisma, reta aktiera daudzpusība un spēja apvienot dramatisku intensitāti ar asprātību, ironiju un cilvēcību.
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Tagad šis aktiera talants kļūst par daļu no neparasta muzikāli teatrāla eksperimenta - “Mūzikas kritiķa”, izrādes, kas jau guvusi starptautisku atzinību un izpelnījusies augstu kritiķu novērtējumu. The Times to nodēvējis par “spoži asprātīgu un neticami aizraujošu”, Bachtrack atzinis, ka “Džons Malkovičs ir vienkārši lielisks”, savukārt Seen and Heard International izrādi raksturojis kā “unikālu intelektuālu teātra, klasiskās mūzikas un komēdijas sintēzi”.
“Mūzikas kritiķis” ir iespēja redzēt Džonu Malkoviču viņa kino tēlam neierastā ampluā un vienlaikus dzirdēt klasisko mūziku no pavisam cita skatpunkta. Tā ir intelektuāla, eleganta un patiesi aizraujoša izrāde tiem, kuri novērtē mūziku, asprātību un izcilu aktierspēli.