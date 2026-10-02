Rāznas Nacionālajā parkā konstatētas Eiropā retas vaboļu sugas
Rāznas Nacionālā parka (RNP) jaunā dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros pētniekiem pie Ežezera un Andrupenes apkārtnē izdevies konstatēt vairākas Latvijā un Eiropā retas un aizsargājamas vaboļu sugas, tostarp Eiropas mērogā aizsargājamo Mannerheima īsspārni un reto Dežāna melnuli, liecina Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) sniegtā informācija.
DAP vecākā komunikācijas speciāliste Diāna Āboltiņa informēja, ka pētījumos gūtie atklājumi apliecina RNP mežu biotopu un dzīvotņu labo stāvokli un teritorijas nozīmīgumu apdraudēto bezmugurkaulnieku sugu saglabāšanā.
Viena no nozīmīgākajām atradnēm reģistrēta jūnijā Piļoru ozolu audzē, kur pētnieki pamanījuši Dežāna melnuli (Platydema dejeanii). Tā ir aptuveni piecus līdz sešus milimetrus gara vabole, kas saistīta ar koksni sadalošām sēnēm un nokaltušiem lapu kokiem.
Šī suga Latvijā pirmo reizi konstatēta tikai 2024. gadā valsts centrālajā daļā, bet Piļoru ozolu audzes atradne pašlaik ir tālākais zināmais sugas novērojums visā Eiropas ziemeļaustrumu reģionā.
Savukārt jūlijā Andrupenes apkārtnē uzieta Eiropas mērogā aizsargājama suga – Mannerheima īsspārnis (Oxyporus mannerheimii). Vabolei ir melns, spīdīgs ķermenis un īsi segspārni. Suga apdzīvo vecus vai dabiskus boreālos mežus, kur tā saistīta ar cepurīšu sēnēm. Līdz šim Latvijā bija zināmas tikai ap 20 šīs sugas atradnēm, taču RNP teritorijā tā konstatēta pirmo reizi.
Vaboļu pētnieks Dmitrijs Teļnovs, kurš iesaistīts dabas aizsardzības plāna izstrādē, uzsver sugu atklāšanas būtisko nozīmi. "Šo sugu atklāšana ir augstākais novērtējums Rāznas Nacionālajam parkam, kas var nodrošināt tām visus nepieciešamos apstākļus," norāda eksperts.
RNP jaunā dabas aizsardzības plāna izstrādi Daugavpils Universitātes eksperti, balstoties uz DAP pasūtījumu, veiks līdz 2027. gada rudenim. Dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķis ir sabalansēt dabas vērtību saglabāšanu ar teritorijas saimniecisko izmantošanu, iedzīvotāju un uzņēmēju interesēm.
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Pašlaik parkā turpinās aktīvi lauku pētījumi, kuros iesaistīti vairāk nekā 20 dažādu jomu speciālisti – biologi, hidrologi, ornitologi un citi. Pētījumi noslēgsies šī gada oktobra beigās.
Rāznas Nacionālais parks aizņem 59 615 hektārus Rēzeknes, Krāslavas un Ludzas novadu teritorijās un ir viena no lielākajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām valstī. Plāna izstrāde tiek līdzfinansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.