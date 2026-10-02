Nākamnedēļ laikapstākļus Latvijā ietekmēs cikloni. Cik zemu noslīdēs gaisa temperatūra?
Nākamnedēļ laikapstākļus Latvijā ietekmēs cikloni, tādēļ brīžiem gaidāms brāzmains vējš un lietus, prognozē sinoptiķi.
Šosestdien un svētdien būs mainīgs mākoņu daudzums, nav gaidāmi lieli nokrišņi. Nakts un rīta stundās vietām sabiezēs migla. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš. Naktī uz sestdienu dažviet austrumu novados gaiss atdzisīs līdz +2 grādiem, bet maksimālā temperatūra dienā būs +15..+20 grādi; svētdien gaidāma nedaudz siltāka nakts un vēsāka diena.
Nākamās nedēļas sākumā pastiprināsies vējš un daudzviet uzpilinās lietus, vietām īslaicīgi līs stiprāk. Gaisa temperatūra pirmdien nepārsniegs +12..+16 grādus, otrdien kļūs par 1-2 grādiem siltāks.
Nedēļas otrajā pusē būs vairāk nokrišņu, nedēļas nogale gaidāma vēsākā kopš pavasara.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem oktobris Latvijā būs aptuveni divus grādus siltāks nekā ierasts, bet nokrišņu daudzums varētu būt tuvu normai.