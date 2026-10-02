Traģiska nelaime Talsos: atpakaļgaitā izbraucot no pagalma, nāvējoši notriekta sirmgalve
Ceturtdien Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl desmit cilvēki, informēja Valsts policija.
Vakar neiligi pēc plkst. 9 Talsos, Draudzības ielā, vīrietis ar automašīnu "Volvo" atpakaļgaitā brauca ārā no ēkas pagalma un uzbrauca 1944. gadā dzimušai gājējai. Sieviete guva traumas un tika nogādāta medicīnas iestādē, taču vēlāk saņemta informācija, ka sieviete mirusi.
Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess un tiek skaidroti precīzi negadījuma iemesli.
Vakar septiņi cilvēki cietuši avārijās Rīgas reģionā, bet pa vienam - Zemgalē, Vidzemē un Kurzemē. Trīs no cietušajiem bija velosipēdisti.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi divus vadītājus, kā arī noķerts viens vadītājs, kurš bija lietojis narkotiskās vielas. Divi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 188 protokoli: Rīgas reģionā sodīti desmit autovadītāji, Zemgalē - 49, Latgalē - 47, Vidzemē - 43, bet Kurzemē - 39 transporta līdzekļu vadītāji. Trīs vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 468 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.