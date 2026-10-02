Naktī Mārupes pusē izcēlies ugunsgrēks noliktavā; evakuēti vairāki cilvēki
Aizvadītajā naktī Mārupes pusē izcēlies neliels ugunsgrēks kādā noliktavā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 0.20 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Mārupes novada Mārupes pagastu, kur noliktavas ēkā dega produkcija trīs kvadrātmetru platībā. Lai varētu nodzēst ugunsgrēku, ugunsdzēsēji gruzdošo produkciju izveda no ēkas. Pirms VUGD ierašanās no blakus ēkas evakuējās četri cilvēki. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 3.04.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kur dega vieglā automašīna, elektromotors un starpsienas pārsegums, atkritumi, rozete un bez uzraudzības gatavoties atstāts ēdiens.
Jau ziņots, ka Ventspilī un tās apkārtnē pie Miķeļbākas VUGD ceturtdien turpināja sniegt atbalstu pašvaldībām piesārņojuma likvidēšanā Baltijas jūras piekrastē. Pašvaldības darbinieku un brīvprātīgo ar piesārņoto materiālu savāktos maisus ugunsdzēsēji glābēji izveda no pludmales uz savākšanas punktu.
Paredzēts, ka arī piektdien VUGD turpinās iesaistīties naftas produktu piesārņojuma savākšanā Kurzemes piekrastē.